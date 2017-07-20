Качественные грузоперевозки в Москве с помощью автомобилей марки Газель



Сегодня большой популярностью пользуются услуги грузоперевозок. Они востребованы не только среди людей, занимающихся бизнесом, но и среди простых обывателей. Клиенты транспортных компаний нуждаются в перевозке вещей на новую квартиру или дачу, доставке из магазинов мебели или крупной бытовой техники, переселении офисного помещения. Фирмы, занимающиеся грузоперевозками, гарантируют предоставление качественного и недорогого сервиса. Большинство заказчиков предпочитает сотрудничать с предприятиями, обеспечивающими перевозку багажа с помощью автомобилей Газель.

Основные преимущества использования автомобиля Газель для организации грузоперевозок

Автомобили с небольшой грузоподъемностью, к классу которых принадлежит серия машин, изготовленных на Горьковском автозаводе, пользуются повышенным спросом. Основным аспектом данного факта является экономичность, а также особенности эксплуатации такого вида транспортных средств. В Газели легко помещается около двух тонн груза. Поэтому машина может быть использована для организации квартирных или офисных перевозок. Она также удовлетворяет потребности людей, занимающихся бизнесом, так как рассчитана на транспортировку любых видов товаров или комплектующих элементов.



Немаловажной характеристикой компактного автомобиля является повышенная маневренность в городских условиях. Полностью загруженные машины свободно передвигаются по улицам, недоступным для других видов транспорта. Современные компьютерные технологии позволяют оформить заявку на аренду Газели в любое время суток. Каждому клиенту гарантируется своевременная доставка транспортного средства, а также его исправность. Это исключает возможность поломки машины в процессе выполнения заказа.

Особенности выбора транспортного средства для перевозки мебели

Для качественной перевозки по Москве и области дешево на Газели необходимо правильно выбрать вид транспортного средства. При этом учитывается характер и объем перевозимых изделий. Например, для перевозки строительных материалов с достаточно большими размерами больше всего подходит машина с длинной кузовной базой. Очень удобной считается модель Фермер, предполагающая достаточное количество пассажирских мест для расположения бригады грузчиков. Если выполнение погрузо-разгрузочных работ проводится с помощью специальных механизмов, то лучше всего использовать автомобиль с бортовой системой. При перевозке груза, масса которого составляет до 1,5 тонны, достаточно грузовика с тентованным кузовом или Газели-фургона. При выборе транспортного средства для перевозки товаров или вещей обязательно учитывается вид используемого топлива.

Стоимость грузоперевозки на автомобиле Газель

Важным критерием при выборе Газели для организации грузоперевозки является стоимость услуги. Цена автопроката зависит от вида и объема перевозимых предметов или продуктов. Формирование окончательной суммы, которую должен внести в кассу транспортной компании заказчик, производится после утверждения маршрута. В зависимости от пожеланий клиентов оплата производится в любой удобной для них форме. Чаще всего практикуется использование банковских карт или ресурсов, сохраняющихся на электронных кошельках.



Транспортные компании оставляют за собой право корректировать стоимость услуги, в зависимости от месторасположения объекта и сложности подъезда к нему. Увеличение назначенной цены происходит при срочном выполнении заявки. Клиентам гарантируется сохранность перевозимого груза, а также правильное оформление всех сопровождающих документов.