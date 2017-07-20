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Качественные грузоперевозки в Москве с помощью автомобилей марки Газель
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Июля 2017, 10:27
Основные преимущества использования автомобиля Газель для организации грузоперевозок
Автомобили с небольшой грузоподъемностью, к классу которых принадлежит серия машин, изготовленных на Горьковском автозаводе, пользуются повышенным спросом. Основным аспектом данного факта является экономичность, а также особенности эксплуатации такого вида транспортных средств. В Газели легко помещается около двух тонн груза. Поэтому машина может быть использована для организации квартирных или офисных перевозок. Она также удовлетворяет потребности людей, занимающихся бизнесом, так как рассчитана на транспортировку любых видов товаров или комплектующих элементов.
Особенности выбора транспортного средства для перевозки мебели
Для качественной перевозки по Москве и области дешево на Газели необходимо правильно выбрать вид транспортного средства. При этом учитывается характер и объем перевозимых изделий. Например, для перевозки строительных материалов с достаточно большими размерами больше всего подходит машина с длинной кузовной базой. Очень удобной считается модель Фермер, предполагающая достаточное количество пассажирских мест для расположения бригады грузчиков. Если выполнение погрузо-разгрузочных работ проводится с помощью специальных механизмов, то лучше всего использовать автомобиль с бортовой системой. При перевозке груза, масса которого составляет до 1,5 тонны, достаточно грузовика с тентованным кузовом или Газели-фургона. При выборе транспортного средства для перевозки товаров или вещей обязательно учитывается вид используемого топлива.
Стоимость грузоперевозки на автомобиле Газель
Важным критерием при выборе Газели для организации грузоперевозки является стоимость услуги. Цена автопроката зависит от вида и объема перевозимых предметов или продуктов. Формирование окончательной суммы, которую должен внести в кассу транспортной компании заказчик, производится после утверждения маршрута. В зависимости от пожеланий клиентов оплата производится в любой удобной для них форме. Чаще всего практикуется использование банковских карт или ресурсов, сохраняющихся на электронных кошельках.
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