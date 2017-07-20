Каждый домовладелец может столкнуться с неприятностями, которые доставляют входные двери. Они часто заклинивают, а замки ломаются. Иногда мы просто теряем ключи, когда возвращаемся поздней ночью. Поэтому приходится сталкиваться с ситуацией, когда мы не можем проникнуть в собственное жилище. А это приводит не только к неудобствам, но и нервным расстройствам. Вскрытие поломанного дверного замка трудно сделать с помощью соседей или же самостоятельно. Поэтому лучше воспользоваться услугами профессиональной службы вскрытия замков. Именно такой службой является OpenZamok, которая предлагает услуги лучших мастеров в этом сложном и тонком деле.

Уже около двадцати лет наша компания занимается такой деятельностью, обеспечивая клиентуру необходимой конфиденциальностью, соблюдением законодательства, круглосуточным приемом заявок, а также качеством предоставляемых сервисов. Мы обслуживаем не только жителей столицы, но и области. Наши высококвалифицированные мастера отличаются аккуратным обращением с имуществом клиентуры, обеспечивая при этом полную сохранность дверей. Чтобы ознакомиться с полным перечнем наших услуг, следует воспользоваться ссылкой

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Всегда будет лучше хранить телефон нашей аварийной службы и не искать его тогда, когда ваши двери откажут. Ведь поломка замков или же другие проблемы всегда появляются совершенно неожиданно. В подобных стрессовых ситуациях, очень трудно искать нужные контакты. Специалисты OpenZamok прибудут на место сразу же при получении вашего сообщения. Они работают не только с входными дверьми, но и с автомобильными дверьми или же сейфами. Особо важным фактором в подобной работе является своевременная реакция на полученные нами обращения. Именно от этого зависит, насколько быстро будет устранена проблема.

OpenZamok пользуется многоканальным телефоном, который позволяет принимать звонки одновременно нескольких заказчиков. На прибытие нашего мастера на место уходит не около пятнадцати минут. Он внимательно осмотрит объект, выяснит тип запорного устройства, а также дверей. Следующим этапом будет составление стоимости услуг и объяснение сути поломки. На открытие дверей или же иные работы у наших мастеров уходит также около пятнадцати минут. Осмотрев проделанные работы, вы убедитесь, что они были выполнены аккуратно и качественно. После этого домовладелец уже сможет оплатить на месте предоставленные нашими мастерами услуги.

В деле аварийного открытия дверей аккуратность является решающей. Неопытному обывателю может показаться, что вскрытие любых дверей - дело простое. Однако если пользоваться сподручными средствами, можно повредить дверную конструкцию настолько, что она станет абсолютно непригодной. Именно для этого и требуется вмешательство профессионалов, которые выполнят все необходимые работы не повреждая при этом общую конструкцию. Также мы занимаемся заменой замков и другими сопутствующими работами. Все эти услуги мы предлагаем потенциальной клиентуре по наиболее низкой стоимости.