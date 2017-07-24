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Бизнес — 24 Июля 2017, 09:25

Уже более четверти века Корпус Выживания занимается производством и конструированием военной одежды и снаряжения, обуви, медицинского снаряжения, амуниции, а также аксессуаров для боевого оружия. Нельзя не отметить, что именно мы начали оснащать отечественные спецслужбы военной одеждой и передовым снаряжением. До нас подобное снаряжение в стране не производилось. Благодаря интенсивному сотрудничеству с профессионалами МО, МВД, ФСО или же ФСБ, нам удалось разработать уникальные разгрузочные жилеты, одежду, военное снаряжение, а также кобуры, которые предназначаются для применения в реальном бою. Они прекрасно выдержали испытание временем и теперь считаются наиболее востребованными среди всего нашего ассортимента. 

Открывая домен армейская тактическая одежда станет доступной каждому желающему прямо онлайн. Каждая модель подобной одежды создана с использованием инновационных материалов, а также передовых технологических достижений. Это позволяет нашим высококвалифицированным сотрудникам создавать уникальное обмундирование или же аксессуары, которые отличаются особой прочностью, а также долговечностью. Они прекрасно выдерживают в полевых условиях и не подвержены износу. Соответственно, если вы приобретете такие изделия, можете свободно использовать их в дикой местности, во время походов или же особо опасных путешествий. 

Об особом качестве наших изделий свидетельствуют и показатели продаж, которые постоянно увеличиваются. В нашем снаряжении или же одежде вы сможете выжить в наиболее экстремальной среде, обладая значительным преимуществом перед противником. Кроме этого наша продукция отличается передовыми дизайнерскими решениями, а также безупречным качеством. Каждая из наших моделей снаряжения протестирована в условиях реальных боев. Поэтому приобретая подобное снаряжение, вы можете быть полностью уверены в его функциональности, а также прочности. 

Кроме военной одежды мы предлагаем заинтересованной клиентуре разнообразные модели подсумок, платформ, кобур, жилетов разгрузочных, рюкзаков, ремней, суспендеров или же фляг. Также у нас в ассортименте имеется бивачное и спальное снаряжение. Отдельное внимание заслуживает наше тактическое снаряжение. Переходя по ссылке купить модератор для уменьшения тональности звука выстрела сможет любой желающий. При этом в данном разделе нашего онлайн-магазина доступно несколько модификаций подобных модераторов. 

Причиной особого качества наших изделий является использованием только лучшей фурнитуры или же материалов. Формы мы шьем из особо прочного и долговечного материала Suprat, который наполовину является хлопковым, а наполовину - нейлоновым. Еще одна разновидность материала Cordura является особо прочным, легким и износостойким. Изобретателем этого материла является бренд Дю Понт. Он обладает феноменальной живучестью. Что же касается фурнитуры, мы используем застежки-липучки такой известнейшей марки, как Velcro, который считается наиболее известным производителем подобных аксессуаров. А застежки-молнии к нам поступают от не менее востребованного сегодня бренда YKK. Такие застежки отличаются необычайной живучестью, выдерживая любые нагрузки.

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