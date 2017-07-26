Компания Moresol

Россияне все часто интересуются зарубежной недвижимостью и приобретают ее для разных целей. Такое капиталовложение для наших соотечественников считается наиболее выгодным, а также достаточно доступным вариантом. Однако чтобы оформить подобную сделку, необходимо доскональное соблюдение законодательства того государства, в котором планируется приобретение недвижимости. Кроме этого нужно разбираться в ситуации, которая сложилась в той или же иной стране, обеспечить себя надежным юридическим сопровождением. А для всего этого требуются услуги настоящих профессионалов, которые прекрасно разбираются не только в дебрях законодательства, но и в местных порядках или же обычаях.

Moresol является компанией, занимающейся реализацией инвестиционных проектов, а также организацией индивидуального туризма. Наша профессиональная команда занимается таким направлением, как Испания. Наши специалисты предоставляют заинтересованной клиентуре консультационные услуги и по ведению бизнес-деятельности или же франчайзинга в этой изумительной стране. Однако наиболее важным направлением для нас является продажа испанской недвижимости. Исходя из заинтересованности конкретного заказчика наших услуг, наши риэлтеры способны подобрать наиболее подходящие предложения, которые непременно удовлетворят его потребности.

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сумеет любой желающий. Наши высококвалифицированные сотрудники снабдят каждого потенциального покупателя необходимой и полной информацией, обеспечивая при этом полную конфиденциальность. Следовательно, мы прекрасно осознаем, насколько важным событием является приобретение любого объекта недвижимости. Благодаря нашему сотрудничеству с испанскими банковскими организациями, каждый желающий сможет получить выгодный ипотечный кредит с 1,75 процента годовых. Срок такого кредита может достигать тридцати пяти лет. Кроме этого вы всегда сможете досрочно погасить такую задолженность.

Подобные выгодные условия позволяют обзавестись великолепными квартирами или же частными особняками в наиболее популярных туристических зонах страны. Так что приобретение подобной недвижимости для наших соотечественников не представляет никакой сложности и не таит в себе опасности. Любой россиянин, решивший воспользоваться услугами Moresol, сумеет обзавестись любым видом испанской недвижимости для дальнейшего проживания или же развития бизнес-деятельности. Поэтому вы непременно останетесь довольными таким приобретением и сумеете реализовать наиболее амбициозные задумки.

Кроме этого Morisol активно развивает и направление сотрудничества с различными отечественными компаниями, работающими на рынках зарубежной недвижимости. С ними мы разрабатываем инновационные программы, предусматривающие привлечение новой клиентуры. Поэтому если вы являетесь представителем подобного бизнеса, сумеете развивать его вместе с нами гораздо лучше, чем ранее. Кроме информирования, мы предлагаем нашей потенциальной клиентуре полный сервис, в том числе и визовую поддержку, подписание купчей, а также последующее правовое обслуживание.