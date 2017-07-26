Семидесятилетний опыт работы высокотехнологичной производственной компании - Электрощит Самара, является доказательством безупречной репутации этого отечественного производителя. Производимое компанией электротехническое оборудование пользуется огромнейшим спросом не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. Сегодня на этом производственном предприятии выпускаются обширная номенклатура разнообразных изделий. Их разработка ведется с использованием передовых технологических достижений, обеспечивающих надежность, а также высочайшее качество оборудования.

Продукция Электрощит Самара является полностью сертифицированной, а также аттестованной промышленными и экспертными отечественными компаниями. К тому же оборудование данной марки используется сейчас практически в каждой из отраслей энергетики. Такое оборудование установлено на подстанциях, которые питают целые комплексы, нефтяные месторождения, угольные производства или же тяговые железнодорожные подстанции, нефтеперерабатывающие заводы, а также АЭС. Электрощит Самара создает изделия, которые полностью соответствуют потребностям эксплуатирующих организаций, с учетом технических или же климатических условий работы. Кроме этого учитывает специфика конкретной отрасли, для которой и предназначается подобное оборудование.

Открывая домен electroshield.ru любой желающий сможет ознакомиться с полной номенклатурой, выпускаемой компанией. Сегодня Электрощит Самара имеет собственные производственные площадки, целой сетью региональных филиалов, а также собственной проектной организацией. Поэтому компанию называют еще и инжиниринговым холдингом полного цикла, способным самостоятельно выполнить комплектацию оборудованием любого энергообъекта. В этом деле нашей команде помогает наличие собственных мощностей по выпуску основных комплектующих.

Благодаря наличию собственного производства, Электрощит Самара изготовляет и поставляет нужное оборудованием в минимальные сроки. Все это предоставляется клиентуре по привлекательной стоимости. Кроме строительства, компания занимается модернизацией и реконструкцией энергообъектов. Также наши специалисты выполняют и необходимые инжиниринговые работы. Самара Электрощит выполняет проектировку будущего энергообъекта, сборку необходимого оборудования, а также ее поставки. Кроме этого наши мобильные бригады устанавливают такое оборудование на местах, выполняя пусконаладочные работы и обеспечивая их постгарантийный сервис.