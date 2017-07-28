Нюансы остекления балконов

Остекление позволяет защитить балкон или лоджию от осадков, сделать прилегающее помещение более теплым. Также это дает возможность получить отдельное практически полноценное помещение для отдыха и безопасного хранения вещей. Чтобы остекление выполняло все свои функции, служило долго и без проблем, очень важно учитывать некоторые нюансы.

Важные нюансы при остеклении балконов

Профессиональный замер. Очень важно, чтобы элементы для остекления балкона идеально подходили для конкретного объекта. Тогда их можно будет без проблем смонтировать, не будет никаких зазоров и щелей. Можно произвести все необходимые замеры самостоятельно, но лучше доверить это опытному специалисту. Он проведет точные подсчеты с помощью инструментов и будет отвечать за размер продукта в итоге.

Продуманная конфигурация оконного блока. Важно заранее продумать, какие створки будут открываться, а какие лучше всего оставить глухими. Распахивающимися будут створки или же сдвижными. Открывающейся каждую створку делать не выгодно, так как фурнитура обойдется дорого. Да и ее обслуживание может потребовать дополнительных затрат. Глухая секция долговечнее и дешевле. Можно предусмотреть одну или несколько распахивающихся. Они должны открываться так, чтобы было удобно мыть всю наружную поверхность остекления, чтобы можно было хорошо проветривать помещение, и при желании открывать для созерцания городских пейзажей.

Качественная фурнитура. На этом лучше всего не экономить, чтобы створки работали без проблем и долгое время, не провисали и не скрипели.

Качественный профиль. Важно помнить, что самый дешевый тонкий, скорее всего, будет промерзать зимой. А это не даст возможности пользоваться данным помещением в холодное время года, а также увеличит потери тепла из прилегающего помещения. Поэтому профиль должен быть качественным, желательно, пятикамерным.

Качественный монтаж. Не стоит монтировать окна самостоятельно. А уж остеклять балкон или лоджию – тем более. Площадь большая, изделия тяжелые, и из-за неправильного монтажа их может перекосить. Также недостаточно тщательная и грамотная гидроизоляция может привести к тому, что даже в слабый дождь в помещение будет проникать вода. А это испортит напольное покрытие, может привести к образованию грибка и плесени. Лучше доверить монтаж профессионалам, которые дают гарантии на выполненные работы.

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