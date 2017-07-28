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Нюансы остекления балконов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Июля 2017, 15:47
Остекление позволяет защитить балкон или лоджию от осадков, сделать прилегающее помещение более теплым. Также это дает возможность получить отдельное практически полноценное помещение для отдыха и безопасного хранения вещей. Чтобы остекление выполняло все свои функции, служило долго и без проблем, очень важно учитывать некоторые нюансы.
Важные нюансы при остеклении балконов
Оптимально заказать и изготовление, и установку у одной компании.
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