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Нюансы остекления балконов

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Бизнес — 28 Июля 2017, 15:47

Остекление позволяет защитить балкон или лоджию от осадков, сделать прилегающее помещение более теплым. Также это дает возможность получить отдельное практически полноценное помещение для отдыха и безопасного хранения вещей. Чтобы остекление выполняло все свои функции, служило долго и без проблем, очень важно учитывать некоторые нюансы.

Важные нюансы при остеклении балконов

  • Профессиональный замер. Очень важно, чтобы элементы для остекления балкона идеально подходили для конкретного объекта. Тогда их можно будет без проблем смонтировать, не будет никаких зазоров и щелей. Можно произвести все необходимые замеры самостоятельно, но лучше доверить это опытному специалисту. Он проведет точные подсчеты с помощью инструментов и будет отвечать за размер продукта в итоге.
  • Продуманная конфигурация оконного блока. Важно заранее продумать, какие створки будут открываться, а какие лучше всего оставить глухими. Распахивающимися будут створки или же сдвижными. Открывающейся каждую створку делать не выгодно, так как фурнитура обойдется дорого. Да и ее обслуживание может потребовать дополнительных затрат. Глухая секция долговечнее и дешевле. Можно предусмотреть одну или несколько распахивающихся. Они должны открываться так, чтобы было удобно мыть всю наружную поверхность остекления, чтобы можно было хорошо проветривать помещение, и при желании открывать для созерцания городских пейзажей.
  • Качественная фурнитура. На этом лучше всего не экономить, чтобы створки работали без проблем и долгое время, не провисали и не скрипели.
  • Качественный профиль. Важно помнить, что самый дешевый тонкий, скорее всего, будет промерзать зимой. А это не даст возможности пользоваться данным помещением в холодное время года, а также увеличит потери тепла из прилегающего помещения. Поэтому профиль должен быть качественным, желательно, пятикамерным.
  • Качественный монтаж. Не стоит монтировать окна самостоятельно. А уж остеклять балкон или лоджию – тем более. Площадь большая, изделия тяжелые, и из-за неправильного монтажа их может перекосить. Также недостаточно тщательная и грамотная гидроизоляция может привести к тому, что даже в слабый дождь в помещение будет проникать вода. А это испортит напольное покрытие, может привести к образованию грибка и плесени. Лучше доверить монтаж профессионалам, которые дают гарантии на выполненные работы.

Оптимально заказать и изготовление, и установку у одной компании.



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