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Новостройки Подольска по категориям и ценам

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Бизнес — 31 Июля 2017, 12:52

Подольск – один из немногих городов Подмосковья, сохранивших производственную базу в 90-е годы. Это одна из причин, определивших тот факт, что населенный пункт в наименьшей степени затронула безработица и отток коренных жителей. Расположенный в 40 км от центра Москвы, Подольск обладает рядом преимуществ, имеющих значение для тех, кто стремится к комфортной жизни вблизи от мегаполиса:

     благоприятная экология;

     большое количество парковых зон;

     развитая инфраструктура;

     быстрые темпы строительства жилья.

В соответствии с генеральным планом развития Подмосковья, через город проходит несколько линий наземного метро. Учитывая перечисленные достоинства и доступные цены на жилье (на 30-50% ниже столичных показателей) несложно объяснить, почему купить квартиру в Подольске желают многие москвичи и приезжие. Время в пути на электричке до метро «Текстильщики» займет  40 минут, до Курского вокзала — 60 минут. До метро «Анино» автобус идет 30 минут, 50 минут до станции «Бульвар Дмитрия Донского».

Спрос на жилье в разных микрорайонах  Подольска 

Подольск привлекателен для молодых семей. Здесь нет недостатка в детских садах и школах, поликлиниках, культурно-образовательных и спортивных учреждениях. Новостройки и дома вторичного рынка образуют уютные жилые комплексы, разделенные зелеными скверами. Наибольшим спросом пользуются квартиры в комплексах, возводимых недалеко от МКАД и железнодорожной станции (Парковый, Межшоссейный, Центральный, Львовский микрорайоны). 

Район «Кузнечики», несмотря на окраинное расположение, становится все более популярным. Причина – активная застройка жилыми массивами, отличающимися красивой архитектурой, удобными планировками. Здесь будут разбиты зеленые зоны отдыха, возведены в ближайшие пять лет инфраструктурные объекты: торговый центр, спортивная школа и культурно-образовательный комплекс. 

Самый современный район, Юбилейный, является наглядным примером, как быстро преображается Подмосковье. Высотные здания, новые детские площадки, стильный торговый центр, ухоженные дворы – новая жилая зона вполне соответствует европейским стандартам. 

Категории новостроек в Подольске 

Жилые комплексы в Подольске строят, в основном, московские компании, но есть в этом списке и местные застройщики. Среди новостроек, возводимых в 2014-2017 году, преобладает жилье эконом класса. Тип зданий – кирпично-монолитный, количество этажей -16-24. Первые этажи отводятся под обустройство офисов.  В одном жилом комплексе есть секции, в которых расположены только однокомнатные квартиры (площадь 29-45 м2). Площадь двух, трехкомнатных квартир 45-120 м2. 

 Продажа недвижимости осуществляется на условиях одноразовой полной оплаты, и по ипотечным программам.  В июле 2017 средняя цена квадратного метра в новостройках составила 79,2 тыс. рублей.  Большинство объектов сдаются с черновой отделкой, но строительные бригады заключают договоры на выполнение ремонтных работ разного уровня (в том числе, «под ключ»). 

На сайте «Найдидом» приведены подробные описания объектов, рейтинги застройщиков Подольска, отзывы покупателей. Систематизированная информация поможет сделать обоснованный выбор при поиске варианта недвижимости.



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