Новостройки Подольска по категориям и ценам

Подольск – один из немногих городов Подмосковья, сохранивших производственную базу в 90-е годы. Это одна из причин, определивших тот факт, что населенный пункт в наименьшей степени затронула безработица и отток коренных жителей. Расположенный в 40 км от центра Москвы, Подольск обладает рядом преимуществ, имеющих значение для тех, кто стремится к комфортной жизни вблизи от мегаполиса:

● благоприятная экология;

● большое количество парковых зон;

● развитая инфраструктура;

● быстрые темпы строительства жилья.

В соответствии с генеральным планом развития Подмосковья, через город проходит несколько линий наземного метро. Учитывая перечисленные достоинства и доступные цены на жилье (на 30-50% ниже столичных показателей) несложно объяснить, почему купить квартиру в Подольске желают многие москвичи и приезжие. Время в пути на электричке до метро «Текстильщики» займет 40 минут, до Курского вокзала — 60 минут. До метро «Анино» автобус идет 30 минут, 50 минут до станции «Бульвар Дмитрия Донского».

Спрос на жилье в разных микрорайонах Подольска

Подольск привлекателен для молодых семей. Здесь нет недостатка в детских садах и школах, поликлиниках, культурно-образовательных и спортивных учреждениях. Новостройки и дома вторичного рынка образуют уютные жилые комплексы, разделенные зелеными скверами. Наибольшим спросом пользуются квартиры в комплексах, возводимых недалеко от МКАД и железнодорожной станции (Парковый, Межшоссейный, Центральный, Львовский микрорайоны).

Район «Кузнечики», несмотря на окраинное расположение, становится все более популярным. Причина – активная застройка жилыми массивами, отличающимися красивой архитектурой, удобными планировками. Здесь будут разбиты зеленые зоны отдыха, возведены в ближайшие пять лет инфраструктурные объекты: торговый центр, спортивная школа и культурно-образовательный комплекс.

Самый современный район, Юбилейный, является наглядным примером, как быстро преображается Подмосковье. Высотные здания, новые детские площадки, стильный торговый центр, ухоженные дворы – новая жилая зона вполне соответствует европейским стандартам.

Категории новостроек в Подольске

Жилые комплексы в Подольске строят, в основном, московские компании, но есть в этом списке и местные застройщики. Среди новостроек, возводимых в 2014-2017 году, преобладает жилье эконом класса. Тип зданий – кирпично-монолитный, количество этажей -16-24. Первые этажи отводятся под обустройство офисов. В одном жилом комплексе есть секции, в которых расположены только однокомнатные квартиры (площадь 29-45 м2). Площадь двух, трехкомнатных квартир 45-120 м2.

Продажа недвижимости осуществляется на условиях одноразовой полной оплаты, и по ипотечным программам. В июле 2017 средняя цена квадратного метра в новостройках составила 79,2 тыс. рублей. Большинство объектов сдаются с черновой отделкой, но строительные бригады заключают договоры на выполнение ремонтных работ разного уровня (в том числе, «под ключ»).

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