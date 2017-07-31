Топливо будущего

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Бизнес — 31 Июля 2017, 13:44

Человечество постоянно в поисках наиболее экологичных, дешевых и доступных материалов, которые могли бы заменить известные сегодня топливные виды. Одним из таких природных источников является природный газ, использование которого, благодаря усилиям Газпрома, стало сегодня повсеместным. Чтобы придать этому делу больше масштабности и размаху концерн создал пять лет тому назад подразделение - Газомоторное топливо по собственной эгидой. Чтобы ознакомиться более подробно с деятельности данного ООО, лучше воспользоваться ссылкой газомоторное топливо.

Стратегической целью компании является способствование расширению применения природного газа в сфере транспорта. Кроме этого она стремится закрепить за собой статус отраслевого лидера моторных топлив на отечественном рынке. Высокопрофессиональная команда ООО старается создать наиболее комфортные условия, чтобы обеспечить владельцам ТС комфортный перевод на природное газотопливо. Для этого компания постоянно расширяет сеть АГНКС, принадлежащую Газпрому. Путем консолидации профильных активов концерна она ведет строительство свежей инфраструктуры производственно-сбыточного характера. 

С целью популяризации использования природного газа было решено зарегистрировать бренд под названием EcoGas. Что же касается газомоторной инфраструктуры современная сеть АГНКС, принадлежащая Газпрому, объединяет более двухсот пятидесяти сбыточных объектов. Чтобы развивать рынок газомоторного топлива наиболее эффективно компания решила возводить и обустраивать новые станции, а также использовать передвижные автогазозаправщики - ПАГЗ. Кроме этого ведется проработка инновационных проектов, которые предусматривают установку модулей компримирования. 

Согласно прошлогодней статистике уже выстроено более тридцати новых АГНКС и модернизировано четыре действующих станций. Уже эксплуатируется более двадцати ПАГЗ. Компания также владеет более 160 АГНКС, принадлежащих Газпрому. Поставки продукции осуществляется не только на внутренние, но и на внешние рынки. Что же касается суммарной проектной производительности всей газомоторной инфраструктуры, она достигает ежегодно двух млрд. куб/м. Компания заботится о комплексном развитии рынка, стараясь расширить показатели потреблений ЭкоГаза - природного сырья. Для этого ведутся интенсивные работы с региональными или же федеральными органами, актуализируется законодательная база, а также с автоконцернами ради увеличения объемов производства газомоторной техники и увеличения ее ассортимента. А чтобы привлечь внимание потребителей компания занимается реализацией специальных маркетинговых программ.


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