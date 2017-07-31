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Бизнес — 31 Июля 2017, 13:52
Спрос на жилую недвижимость сейчас очень высок, особенно в Питере. SATO является крупным финским агентством, занимающейся инвестированием в недвижимость, а также предоставляющей сервисы по аренде подобной недвижимости не только в Питере, но и в наиболее крупных финских городах. Согласно сегодняшним данным инвестиционные активы этой компании оценены в два млрд. семьсот млн. евро. Каждый, кто решит обратиться к финским специалистам, может рассчитывать на получение качественного сервиса по выбору недвижимости, а также соблюдении действующего законодательства или же грамотном оформлении документации. Если вас заинтересовал подобный сервис, лучше воспользоваться разделом Контакты.
Благодаря усилиям специалистов САТО, вы сумеете проживать только в новоотстроенных помещениях на высочайшем уровне. Количество комнат, которое будет для вас наиболее оптимальным, вы сможете выбирать самостоятельно. При этом вы сможете арендовать с нашей помощью квартиру-студии, однокомнатный особняк или же многокомнатные апартаменты. Каждый из предложенных вариантов жилья, который мы предоставляем нашей клиентуре является предложением от непосредственного собственника недвижимости. Соответственно никакие посредники в подобных сделках не участвуют, соответственно и проценты им платить не нужно, что в значительной степени удешевляет стоимость аренды.
Сатодом предлагает каждому посетителю воспользоваться удобным поиском. А если такой интерактивный поиск не даст вам нужных результатов, всегда можно воспользоваться консультациями наших высококвалифицированных менеджеров. Арендовать выбранную вами квартиру можно надолго. Каждый потенциальный арендатор может рассчитывать у нас на индивидуальные решения. При выборе определенного варианта, вы сумеете пользоваться постоянным сервисом на весь период проживания. Каждый предлагаемый нами корпус расположен в доступных частях Питера, где прекрасно развита инфраструктура. Поблизости находятся разнообразные развлечения, рекреационные зоны, торговые центры, парковки или же метростанции.
После выбора клиентом на нашей онлайн-площадке подходящего жилья, мы обеспечим его визитом и позволим осмотреть помещение. Если вариант вам подойдет и вы останетесь довольными, моментально оформляется необходимая документация и вы уже получаете квартиру. Остается лишь переехать в ваше новое жилье. САТО является крупнейшим инвестором в недвижимость североевропейских стран. Сейчас компания владеет более двадцати пяти тыс. квартир, которые арендуются. При этом они находятся не только в Питере, но и на территории Финляндии.
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