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Автоматы для зарядки и хранения мобильных телефонов

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Бизнес — 31 Июля 2017, 19:21

Владельцы мобильных телефонов или планшетов могут получить дополнительный комфорт в период посещения торговых комплексов, кафе, вокзалов или больниц. Терминалы для подзаряда мобильного телефона, установленные на территории заведения, позволят каждому желающему, не отвлекаясь от важных мероприятий, совершения покупок или отдыха, «подкормить» подсевший гаджет. Автоматическое устройство, снабженное несколькими штекерами — это безопасная камера хранения, оберегающая от воровства оставленный на подзарядке мобильный.

Уникальные возможности для владельцев телефонов

Опция в виде камеры хранения для подзарядки мобильных гаджетов — это приятная новость для их обладателей. Характеристики и возможности устройств, не ограничивающиеся узким профилем, непременно порадуют потребителя. Ячейки камер выполнены из прочной стали, имеют достаточно места для надежного хранения и оснащены штекерами для зарядки. Пользуясь автоматом, заряжающим мобильные телефоны, есть возможность:

  • на несколько часов оставить гаджет на безопасное хранение;
  • просматривать фото и видеоролики, демонстрируемые на сенсорном экране внешней панели терминала;
  • применять все предложенные функции, автоматически воспроизводимые на пяти языках.

Камеры хранения как вариант прибыльного бизнеса

Терминалы, способные хранить и заряжать мобильные гаджеты, являются удобными и надежными конструкциями, как и многочисленные камеры хранения личных вещей пользователей. Производители данного оборудования готовы предложить несколько опций, которые становятся популярными для установки в различных заведениях:

  • системы хранения вещей и оружия;
  • шкафчики для раздевалок;
  • депозитные ячейки;
  • зарядные станции;
  • почтовые ящики;
  • электронные ключницы и терминалы.

Предлагаемое для использования оборудование имеет современные системы защиты, управляемые дистанционно, надежные автоматические замки, открывающиеся как при помощи карточек или браслетов, так и по штрих коду или распознаванию лица, удобные и вместительные ячейки, высокое качество и стильный дизайн. Предприниматель, желая приобрести или взять в аренду автомат для зарядки мобильных телефонов, имеет возможность заработать на установке, представленных на этом сайте камер хранения: https://violanta.com/ru/terminaly-dlya-zaryadki-mob-telefonov, тем самым, заполнить нишу набирающего популярность сервиса. Цена за единицу приобретаемого для ведения бизнеса оборудования зависит от характеристик камеры или терминала, а также его «начинки».



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