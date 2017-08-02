Dubai Relax

Невозможно сегодня жить в огромном мегаполисе и не думать о тех природных красотах или же прелестях, которые существуют за пределами железобетонных монстров, пыльных, задымленных улиц и постоянной суеты. Порой так и хочется бросить все, взять авиабилет наугад и отправиться в незабываемое впечатление. А что если это путешествие пройдет по дюнам арабской пустыни, в прохладное вечернее время, когда под золотистыми лучами заходящего солнца песок приобретает иное, совершенно завораживающее сверкание? А что если отправиться в такое место на сафари?

Дубай Релакс является независимым экскурсионным бюро, предоставляющим свои сервисы на туристическом рынке ОАЭ уже более двадцати лет. За пройденные годы нам удалось собрать свыше тридцати русскоязычных гидов, которые наряду с профессиональным образованием имеют многолетний опыт практической деятельности. Также у нас имеется собственная команда операторов, капитанов и водителей. Поэтому языкового барьера при заказе наших сервисов или же пакетов у вас не возникнет. Достаточно лишь открыть ссылку и сафари в дубае станет для вас доступным прямо онлайн.

От подобной поездки и времяпрепровождения может отказаться только недальновидный человек. Ведь после небоскребов и забитых автотранспортом магистралей подобные пейзажи станут для вас не только релаксацией, но и великолепным зарядом свежей энергии, полного обновления и получения невыразимого удовольствия. Наши туры по пустыне проводятся в вечернее время. Именно в этот отрезок дня песчаные дюны приобретают совершенно иной окрас, привлекая зрителя захватывающей игрой светотени, которая вызвана лучами заходящего солнечного диска.

Сафари проводится на мощных внедорожниках, которые промчат вас сквозь волны песчаных дюн. При этом вы будете ехать к сердцу необъятного пустынного океана, наслаждаясь духом приключений, царившим в воздухе. Остановившись прямо под звездным пустынным небом, вы будете наслаждаться великолепными шашлыками, потягивать кальян и любоваться движениями арабских танцовщиц. Кроме этого мы предлагаем прокатиться на песчаных лыжах и воспользоваться багги. Отправившись в подобное путешествие, вы сумеете забыть о повседневной суете городской жизни, постоянных стрессовых ситуациях и насладиться великолепием сказочной арабской бытности. Достаточно принять решение и наши услуги станут для вас доступными прямо онлайн, без всяких дополнительных формальностей или же глупых процедур.