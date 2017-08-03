Почему важно сотрудничать с профессионалами своего дела?

Типография «Растр» на протяжении длительного времени работает на рынке полиграфических услуг, постоянно наращивая мощности своего производства и предлагая потенциальным заказчикам только самые удачные решения. Являясь предприятием полного цикла, компания «Растр» предлагает самые разнообразные услуги полиграфии, начиная с разработки дизайна и заканчивая завершающей обработкой уже готовой продукции.

С какой продукцией работает компания «Растр»?

В своей работе сотрудники «Растр» применяют практически все известные технологии нанесения изображения на различные поверхности, что позволяет получать продукцию высокого качества:

календари;

книги, журналы;

рекламную полиграфию;

офисные материалы;

защищенные изделия: талоны, лотереи, акции;

имиджевые материалы и др.

Компания «Растр», более подробно о которой можно узнать на http://raster-spb.ru/polygraphy/, является одной из ведущий организаций, специализирующихся на оказании услуг данного рода, что стало возможным благодаря использованию в ее деятельности самых современных решений. При этом компания не останавливается на достигнутом и постоянно стремится к развитию, изучая новые рынки страны и выстраивая далеко идущие планы.

Почему стоит обратиться к профессионалам своего дела?

Каждый сотрудник компании «Растр» имеет соответствующую квалификацию и опыт работа в сфере полиграфических услуг, в комплексе с достаточным материальным и административным ресурсом это позволяет осуществлять изготовление любой продукции, независимо от типа сложности, в максимально сжатые сроки.

Вся продукция производится малыми, средними и крупными тиражами, так как настоящие специалисты без труда берутся за любые объемы работы, которую выполняют четко, качественно и строго в оговоренные сроки.

Сотрудничать удобно, не выходя из дома

Сотрудничать с компанией «Растр» удобно, так как ее сотрудники – это самые опытные специалисты, которые всегда готовы предложить работу в режиме онлайн для большего удобства заказчика. Последнему же ничего не стоит передать файлы с макетами в удобном ему формате посредством электронной почты, не выходя из дома только для того, чтобы предоставить специалистам все необходимые исходники. Более того, при необходимости готовая продукция также будет отправлена заказчику надежными службами доставки, с которыми давно и плодотворно сотрудничает «Растр».