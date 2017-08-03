03
августа 2017
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Почему многие выбирают оффшор?

Почему многие выбирают оффшор?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Августа 2017, 14:21

Много раз слышали про оффшоры, но мало про них знаете? Хотите ознакомиться с более подробной информацией? В таком случае компания www.hill.ru рекомендует прочитать тут. Однако перед этим стоит узнать о тех мотивах, которые побуждают компании (независимо от их размеров и профиля деятельности) прибегать к оффшорным юрисдикциям. Это дает возможность:

  • более тщательно защитить свои активы и увеличить их в будущем;
  • грамотно управлять всеми рисками;
  • уменьшить суммы, уходящие на оплату налогов;
  • избежать бюрократических ситуаций и тем самым уменьшить расходы компании;
  • гарантированно сохранить конфиденциальность и т. д.

Что еще полезно знать?

Регистрация предприятия за рубежом является вполне законной и не запрещается отечественным законодательством. К тому же иностранный юридический адрес способствует росту популярности среди иностранных потенциальных партнеров и инвесторов.

Какие же зоны являются наиболее популярными? Так, классикой считаются Сейшельские острова, Кипр, Британские Виргинские острова и т. д. На сегодняшний день там зарегистрированы уже тысячи фирм, причем не являются исключением даже чопорные компании Англии, доказательство чего тут. Все они получают от этого вот какие плюсы:

  1. Уменьшение затрат не только при регистрации организации, но и в процессе сопровождения.
  2. Страхование рисков в зарубежных компаниях с мировым именем и безупречной репутацией.
  3. Снижение таможенных пошлин.
  4. Справедливое решение споров при несоблюдении условий договора.
  5. Реально работающие налоговые возвраты и т. п.

Убедитесь в этом сами!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
USD ЦБ РФ 60,5819 0.7365
EUR ЦБ РФ 71,6866 0.9553

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.