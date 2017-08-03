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Почему многие выбирают оффшор?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Августа 2017, 14:21
Много раз слышали про оффшоры, но мало про них знаете? Хотите ознакомиться с более подробной информацией? В таком случае компания www.hill.ru рекомендует прочитать тут. Однако перед этим стоит узнать о тех мотивах, которые побуждают компании (независимо от их размеров и профиля деятельности) прибегать к оффшорным юрисдикциям. Это дает возможность:
Что еще полезно знать?
Регистрация предприятия за рубежом является вполне законной и не запрещается отечественным законодательством. К тому же иностранный юридический адрес способствует росту популярности среди иностранных потенциальных партнеров и инвесторов.
Какие же зоны являются наиболее популярными? Так, классикой считаются Сейшельские острова, Кипр, Британские Виргинские острова и т. д. На сегодняшний день там зарегистрированы уже тысячи фирм, причем не являются исключением даже чопорные компании Англии, доказательство чего тут. Все они получают от этого вот какие плюсы:
Убедитесь в этом сами!
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