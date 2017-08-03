Почему многие выбирают оффшор?

Много раз слышали про оффшоры, но мало про них знаете? Хотите ознакомиться с более подробной информацией? В таком случае компания www.hill.ru рекомендует прочитать тут. Однако перед этим стоит узнать о тех мотивах, которые побуждают компании (независимо от их размеров и профиля деятельности) прибегать к оффшорным юрисдикциям. Это дает возможность:

более тщательно защитить свои активы и увеличить их в будущем;

грамотно управлять всеми рисками;

уменьшить суммы, уходящие на оплату налогов;

избежать бюрократических ситуаций и тем самым уменьшить расходы компании;

гарантированно сохранить конфиденциальность и т. д.

Что еще полезно знать?

Регистрация предприятия за рубежом является вполне законной и не запрещается отечественным законодательством. К тому же иностранный юридический адрес способствует росту популярности среди иностранных потенциальных партнеров и инвесторов.

Какие же зоны являются наиболее популярными? Так, классикой считаются Сейшельские острова, Кипр, Британские Виргинские острова и т. д. На сегодняшний день там зарегистрированы уже тысячи фирм, причем не являются исключением даже чопорные компании Англии, доказательство чего тут. Все они получают от этого вот какие плюсы:

Уменьшение затрат не только при регистрации организации, но и в процессе сопровождения. Страхование рисков в зарубежных компаниях с мировым именем и безупречной репутацией. Снижение таможенных пошлин. Справедливое решение споров при несоблюдении условий договора. Реально работающие налоговые возвраты и т. п.

Убедитесь в этом сами!