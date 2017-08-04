Преимущества рынка Форекс

Рынок Форекс привлекает внимание большого количества людей. Ежегодно появляется всё больше и больше успешных трейдеров. Для кого-то Форекс и торговля на нём становится источником дополнительного дохода. А кто-то оставляет основную работу и превращает торговлю на валютном рынке в основной источник дохода. Инвесторы также проявляют к этому рынку огромный интерес.

Форекс, в отличие от большинства других финансовых инструментов, имеет ряд отличий и сильных сторон.

Одной из сильных сторон стоит отметить высокую ликвидность валютного рынка. Ежесуточный оборот на этом рынке приближается к двум триллионам долларов.

Форекс значительно меньше подвержен всевозможным манипуляциям со стороны крупных игроков. Это его выгодно отличает от не менее популярного фондового рынка.

Торги на Форексе ведутся с понедельника по пятницу 24 часа в сутки без перерыва (за исключением крупных международных праздников). Это позволяет трейдерам работать в удобное для себя время. Более того, трейдеры могут сформировать наиболее прибыльные торговые стратегии под конкретное время.

В отличие от фондового рынка, начать торговлю на валютном рынке можно совсем легко, для этого нужно metatrader 4 download. Такой инструмент, как кредитное плечо, позволяет начать торговать на Форексе, имея всего лишь несколько сотен долларов. Что также снижает и риск потерять крупные суммы.

Форекс позволяет сосредоточиться трейдерам на определённых валютных парах. Немало трейдеров на этом рынке, которые торгуют исключительно одной валютной парой. Кроме того, как уже говорилось, Форекс работает 24 часа. Трейдер также может сформировать свои стратегии так, что в разное время суток он торгует одной из валютных пар.

Торги на валютном рынке ведутся через интернет. Это значит, что нет привязки ни ко времени, ни к месту. Трейдер может торговать из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Соответственно, это отличный вид заработка для тех, кто любит путешествовать.

Ещё одним важным преимуществом валютного рынка является возможность зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке.

За совершение сделок трейдер платит брокеру спред (комиссию за исполнение торговых приказов). Что является незначительной платой по сравнению с доходностью торговых операций.

Всё это делает валютный рынок весьма привлекательным. Притом не только для тех, кто хочет торговать здесь. В последнее время всё больше и больше инвесторов готовы вкладывать деньги в валютный рынок. Но стоит понимать, что далеко не каждый добивается успеха, торгуя на Форексе. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо потратить немало времени. Необходимо получить определённый багаж знаний об этом рынке. Также от вас потребуются такие качества, как терпение, хладнокровие и дисциплина.