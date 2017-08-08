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Как правильно выбрать беговую дорожку

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Бизнес — 8 Августа 2017, 13:27

Чтобы укрепить работу сердца, сбросить лишний вес, усилить выносливость тела, необходимо регулярно заниматься. И лучшим помощником в этом случае является бег. Но что делать, если нет возможности постоянно ходить в парк или на стадион? Нужно искать альтернативу, и ею является беговая дорожка, которую можно установить не только в тренажерном зале, но и дома.

Сегодня цены на беговые дорожки могут отличаться в зависимости от технических и конструктивных особенностей агрегатов. В современных интернет-магазинах можно купить электрические, магнитные и инерционные модели.

Самым недорогим вариантом является механическое устройство. Для функционирования дорожки не требуется электричество. Модель начинает работать под воздействием ног спортсмена. Удобство в транспортировке, малый вес, недорогая стоимость и небольшие габариты – основные характеристики спортивного оснащения. В простых устройствах регулируется степень работы при помощи наклона. В более функциональных агрегатах определяется уровень за счет торможения переднего вала.

Магнитные тренажеры отличаются компактность, умеренным весом, простой конструкцией, небольшим весом, бесшумностью работы. От скорости передвижения бегуна зависит работа полотна. Устройство оснащено небольшим компьютером и измерителем пульса. Тренируясь ежедневно, можно не только подкачать икры, но и убрать лишний вес.

В отличие от электрических моделей, механические беговые дорожки не имеют мотора, поэтому их стоимость ниже. Тренажер, функционирующий от сети, имеет большие размеры. При неаккуратном использовании человеку грозит опасность, поэтому покупают такие модели лишь опытные спортсмены.

Выбор бегового тренажера зависит от комплектаций, потребностей и возможностей бегуна. Если человек поставил цель тренироваться регулярно, ему подойдет механическая дорожка. Эту модель легко транспортировать из-за небольших габаритов. Электрический вариант подходит профессиональным спортсменам. Агрегат имеет встроенный датчик контроля биения сердца, устройство, контролирующее потраченное время.

Для домашнего использования лучше брать модели, имеющие механизм защиты от детей. Такие дорожки имеют как минимум год гарантии. Сегодня купить оборудование для занятий бегом можно в специализированных магазинах или в Интернете. Второй вариант более интересен, так как цены в виртуальных торговых точках на 30 % ниже.



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