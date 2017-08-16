Удобно и выгодно: бытовки металлические с завода

Специалистам компаний, занимающихся строительством или добычей полезных ископаемых, всегда нужны помещения, где временно проживают сотрудники. Возводить для этой цели капитальные сооружения экономически нецелесообразно, так как требуются финансовые затраты и время. При использовании сборных конструкций теряется время, к тому же для перевозки на новый объект приходится проводить демонтажные и монтажные работы, за счет чего снижается прочность строений.

Как временное жилье, офис, склад, подсобное помещение в любое время года можно установить бытовку. Такая конструкция полностью оснащена необходимым оборудованием, в ней созданы комфортные условия для жилья или работы. За счет небольшого веса (не более 2,5 т) бытовки удобно транспортировать, для них не требуется фундаментное основание, поэтому установка может быть сделана на любую неровную поверхность. При необходимости можно собрать 2-3-этажное здание. Модели, используемые при прокладке коммуникационных, дорожных трасс, ставят на полозья или шасси для экономии времени на транспортировку и установку.





Площадь стандартной бытовки 6х2,4 м. Завод выпускает несколько видов таких конструкций:

стандартная;

с лицевым расположением двери и окна;

с тамбуром;

с перегородкой;

двухкомнатные;

распашонка;

строительные;

под склад;

под душевую, туалет и т. д.





Бытовку такого размера легко установить в грузовик, для ее транспортировки не требуется специального разрешения, так как она не подходит под крупногабаритный груз. После завершения работы такую конструкцию легко можно переместить на новое место.

Большое значение имеет прочность, так как частое перемещение может привести к перекосам. Только если приобретать и использовать бытовки металлические с завода, представляющие собой сварной каркас из швеллеров, усиленный уголками и полосами жесткости, можно быть уверенным в надежности конструкции.





Для отделки внешних стен, крыши сооружения используется металлический профилированный лист. Этот материал обычно оцинкован или покрыт специальными полимерными красками. Для отделки помещения внутри используют гипсокартонные листы или ДВП. Внешняя отделка отделена от внутренней слоем утеплителя. Пол выполнен из толстого стального листа, на который также уложен теплоизоляционный слой и гипсокартонный лист. Для входной двери используется сталь, а в окна вставлены стеклопакеты из металлопластика. Внутри стандартного помещения есть электропроводка, дневное освещение в комнате и тамбуре, розетка. При необходимости количество розеток и светильников может быть увеличено.





Наиболее удобно и выгодно использовать металлические бытовки, так как они подходят как для северных районов, так и для южных. В таком помещении прохладно летом и тепло зимой даже при минусовых температурах. При выборе конструкции нужно обращать внимание на ее габариты, внутреннюю планировку, утепление, материал внутренней отделки, так как разные модели предназначены для использования в разных целях.

Строительные, дорожные, разведывательно-добывающие организации, коммунальные службы используют эти конструкции для обустройства складов, офисов. Такая бытовка подойдет для временного проживания на дачном участке, ее также можно переоборудовать под мастерскую или помещение, где хранятся садово-огородные инструменты. При производстве этих сооружений используются современные материалы, позволяющие сохранять оптимальную температуру в помещении в зимний и летний период. В металлической бытовке за счет использования теплоизоляционных материалов зимой при температуре – 30оС внутри будет не ниже 18оС.