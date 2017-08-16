Автомобильные аккумуляторы

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Бизнес — 16 Августа 2017, 11:54

Каждый автовладелец уделяет особое внимание выбору АКБ для своей модели. Ведь далеко не каждый аккумулятор, представленный сегодня на отечественном рынке обладает необходимым качеством и сроком службы. Их продавцы предлагают по низкой стоимости, однако вскоре после установки такие АКБ отказывают и заставляют автовладельцев искать более надежные и качественные изделия. Наш онлайн-магазин занимается поставками аккумуляторных батарей от проверенных компаний-производителей, изделия которых отвечают требованиям длительности эксплуатации, надежности, качества или же экологии.

Более чем пятнадцатилетний опыт "Первой аккумуляторной" позволяет нашей команде реализовать наиболее прогрессивные и выгодные для потенциальной клиентуры проекты. Если вы решите зайти на сайт компании, легко сумеете убедиться в особенности наших АКБ. Мы обслуживаем не только розничные, но и оптовые заказы. Основной задачей наших высококвалифицированных сотрудников является обеспечение любого автомобилиста качественными образцами АКБ по наиболее доступной стоимости. Каждая модель аккумулятора, представленная в нашем онлайн-каталоге обладает соответствующей сертификационной документацией. При этом вы тщательным образом выбираем наших поставщиков. 

Благодаря грамотной работе, мы поставляем отечественным автолюбителям модели АКБ, которые изготовлены с использованием высокотехнологичных решений под многоуровневым контролем качества. Поэтому за каждую реализованную модель мы берем полную ответственность. При создании мы были ориентированы исключительно на обслуживание оптовых заказов. Ведь мы сами привозим аккумуляторы большими партиями. Именно это позволяет нам пользоваться дилерскими скидками, благодаря которым мы стабильно удерживаем наиболее низкую стоимость подобных устройств на всем отечественном рынке. 

Даже розничные расценки у нас приятно поразят автомобилистов. В нашем онлайн-каталоге сейчас доступен огромнейший ассортимент АКБ различных марок и модификаций. Они отличаются по различным параметрам и характеристикам, а также разными мощностями. Поэтому владелец любой модели авто легко подберет у нас подходящий АКБ, заказывая его прямо онлайн. Кроме этого мы предлагаем нашей потенциальной клиентуре выгодный обмен старых аккумуляторов на новейшие модели. Это означает, что у нас вы сумеете не только приобрести нужный вам АКБ, но еще и сделать выгодный для вас обмен, позволяющий экономить существенные суммы. Данная услуга сейчас пользуется сейчас особым спросом, что вполне объяснимо и естественно. 

Особо ответственным для каждого автовладельца является выбор подходящей модификации АКБ. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с этим, всегда сможете воспользоваться нашей экспертной помощью и подобрать ту модель, которая идеальным образом подойдет вашему авто. При этом необходим учет емкостных показателей модели, его габаритов, показателя стартового тока, а также полярности. Нельзя игнорировать наши удобные алгоритмы поиска, которые позволяют виртуальным посетителям подобрать модель по конкретным параметрам.

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