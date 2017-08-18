18
августа 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Взыскание неустойки за просрочку передачи нежилого помещения

Взыскание неустойки за просрочку передачи нежилого помещения

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Августа 2017, 09:37

Очень часть застройщики нарушают сроки передачи строящейся недвижимости. Но, в некоторых случаях, благодаря установленным в законе санкциям, такая задержка для дольщика даже выгодна. Причем при некоторых условиях дольщику даже выгоднее отказаться от договора и получить обратно деньги с процентами.

Все сказанное справедливо для тех случаев, когда приобретается жилое помещение. В противодействие повсеместной практики снижения районными судами взыскиваемых сумм, буквально за последний год развилась практика уступки права на неустойку хозяйственному обществу с последующим взысканием без снижения в арбитражном суде[1].

Но если при реализации жилых помещений вопросы взыскания неустойки регулируются законом ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве..», то при реализации нежилых помещений такая однозначность отсутствует. В то же время, несмотря на отсутствие четкого регулирования, в последнее время «увеличивается количество помещений, реализуемых застройщиками в виде апартаментов, нежилых помещений в офисных центрах и других формально нежилых помещений, фактически приобретаемых дольщиками для проживания»[2].

Понятно, что продавая жилье под видом иных помещений, застройщик использует лазейки в законодательстве и с наименьшими для себя затратами строит жилье на непредназначенных для этого земельных участках. При этом многие покупатели выбирают апартаменты исключительно по причине их меньшей стоимости, продавая для этого свое единственное жилье. Очевидно, что такие потребители должны получить наибольшую защиту.

Другим «видом» нежилых помещений, активно приобретаемых гражданами, являются машино-места, кладовки и иные помещения для семейных нужд. Такие нежилые помещения могут находиться как в многоквартирных дамах, так и в зданиях иного назначения. К третьему виду можно отнести офисы, магазины и иные помещения коммерческого использования, которые могут находиться как в жилых, так и в нежилых зданиях.



Очевидно, что перечисленные случаи приобретения нежилых помещений физическими лицами имеют много различий. Как и очевидно, что гражданин, покупающий апартаменты для проживания должен защищаться лучше, чем тот, кто покупает офис для сдачи в аренду. Но, не смотря на очевидность, в некоторых случаях все оказывается наоборот.

Вынося за предмет рассмотрения случаи реализации строящихся нежилых помещений предпринимателям и коммерческим организациям, можно выделить две модели правоотношений. В первой модели между застройщиком и дольщиком заключается договор долевого участия в строительстве нежилого помещения. В этом случае при нарушении застройщиком срока передачи нежилого помещения будет применяться ответственность в виде неустойки, предусмотренной ФЗ-214.

Вторая модель предполагает заключения иного договора на нежилое помещение, например договора купли-продажи будущей вещи, инвестиционного договора или предварительного договора. И вот в этом случае к застройщику должна применяться ответственность, предусмотренная законом о защите прав потребителей. Нужно отметить, что такая ответственность будет намного выше, чем ответственность по 214 закону. Вывод о необходимости применения ЗоЗПП следует из комплексного анализа норм ФЗ-214, устанавливающего специальный режим только для случаев продажи жилья. Данный вывод подкрепляется и судебной практикой.

Применение норм потребительского закона также обосновывается и тем, что, поскольку целью ФЗ-214 является создание дополнительных гарантий для граждан при приобретении ими будущей недвижимости, такая цель в полной мере достигается и при применении норм об ответственности ЗоЗПП. Таким образом, риск применения повышенной ответственности, установленной ЗоЗПП, должен стимулировать застройщиков заключать именно договоры долевого участия в строительстве. Кроме того, при применении ФЗ-214 исходя только из субъектного состава игнорируется влияние потребительской цели, что приводит к неверному применению дополнительных гарантий в случаях приобретения гражданином коммерческой недвижимости.

В то же время, поскольку существует и судебная практика применения к случаям продажи нежилых помещений гражданам положений ФЗ-214, необходимо проводить дальнейшую дифференциацию в зависимости от фактической цели приобретения недвижимости. При этом своеобразным способом повышения прозрачности и предсказуемости судебного решения по делу, по аналогии с механизмом перевода в арбитражный суд спора о взыскании неустойки с застройщика, может являться аналогичный механизм изменения подсудности.


[1] Подробнее о процедуре взыскания неустойки с застройщика через арбитражный суд, а также об особенностях взыскания неустойки с различных застройщиков можно прочитать по ссылке: http://corprf.ru/corporations/advokat-po-arbitrazhnyim-delam/vzyiskanie-neustoyki-s-zastroyshhika-cherez-arbitrazh/

[2] Подробнее об особенностях правового регулирования ответственности застройщика при реализации нежилых помещений физическим лицам можно прочитать по ссылке: http://corprf.ru/o-regulirovanii-otvetstvennosti-zastroyshhika-pri-realizatsii-nezhilyih-pomeshheniy-fizicheskim-litsam/



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +15 +17
утром +19 +21 днем +24 +26
Котировки
USD ЦБ РФ 59,2490 -0.4031
EUR ЦБ РФ 69,6531 -0.3427

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.