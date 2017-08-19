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В букмекерских заведениях Казахстана может быть введён сухой закон

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Бизнес — 19 Августа 2017, 13:37

Под воздействием спиртного играющие на тотализаторе утрачивают остроту восприятия и неосознанно повышают ставки, сообщает Министерство культуры и спорта.

 

В закон «О государственном регулировании, производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции» вошла инициатива, призванная положить конец продаже алкоголя в букмекерских офисах и тотализаторах.

 

Представитель Минкультуры и спорта Куатжан Уалиев в своём докладе на собрании межотраслевой комиссии осветил вопрос реализации спиртных напитков в букмекерских заведениях (про firmy bukmacherskie w Polsce речи не шло). Он заявил, что видит основную направленность работы таких организацийв пропаганде занятий спортом и здорового образа жизни. Однако, с этим не согласовывается возможность реализации спиртных напитков в букмекерских конторах. По мнению спикера, это маркетинговый ход, использующийся с целью раскрепощения игрока, лишающий его адекватного восприятия действительности и провоцирующий повышать ставки. Уалиев назвал это недопустимымв первую очередь, из-за разлагающего влияния на нравы молодых людей.

 

Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта также сообщил о намерении переместить букмекерские заведения в игорные зоны и возвратиться к первоначальному пониманию понятий «касса тотализатора» или «букмекерская контора». По его мнению, подобные меры увеличат размеры налоговых поступлений в бюджет, а отсутствие соблазна лёгкой наживы поможет решить остальные проблемы и сократить число игроманов.

 

Несмотря на запрет размещения букмекерских контор в жилых домах, входящий в закон «Об игорном бизнесе», многие букмекеры его нарушают. Так, отметил Уалиев, в жилом комплексе «Нурсая» располагается большое букмекерское заведение. Его владельцы, стараясь обойти закон, зарегистрировали контору как пункт приёма платежей. По словам спикера, на законных основаниях было выдано немногим больше ста лицензий на открытие букмекерских офисов. В это же время нелегально было создано больше тысячи контор, каждая из которых является действующей. Особенно многочисленны такие заведения в больших городах. Сотрудник Минкульта рассказал о планах переноса всех букмекерских заведений в специальные зоны, где они не будут находиться в шаговой доступности от жилых зданий, а также об ограничении их деятельности для игроков, которые jak obstawiać zakłady bukmacherskie żeby wygrać, только спортивными событиями.

 

В качестве прецедента неправомерной деятельности букмекеров можно назвать случай в одном из сёл Кокпектинского района, где работник почты лишился 5 млн тенге, снятых со счёта организации, потратив их на ставки в тотализаторе. Логин и пароль от счёта почты предоставил молодому человеку начальник почтового отделения с просьбой научить его работать с системой перевода денег. Оказав начальнику помощь, молодой специалист использовал полученные данными в своих целях. Он осуществлял крупные переводы средств на счета сотовых телефонов своих родных и коллег, после чего совершал с них ставки в тотализаторе. Молодой человек был осуждён на пять лет условно.



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