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Как правильно выбрать шкаф-пенал

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Бизнес — 22 Августа 2017, 09:33

Так вышло, что многие наши сограждане вынуждены ютиться в небольших квартирах, которые имеют малогабаритные комнаты, включая ванную. Однако, это не такая большая беда, как кажется, ведь прогресс не стоит на месте. Современные производители стремятся максимально удовлетворять потребности своих клиентов, предвосхищая их и создавая базу для выбора именно тек приспособлений, которые в наибольшей степени подходят тому или иному потребителю.

Если вы хотите делать ремонт, и ваша ванная настолько мала, что вы не знаете, что в нее и как можно поставить, чтобы она выглядела как можно более привлекательно и была при этом удобной в эксплуатации, тогда вы пришли по адресу. Далее в настоящей статье мы разберем основные рекомендации от профессионалов в этой области.

Колористическая концепция

Как ни крути, но, прежде всего, вам необходимо будет правильно выбрать цветовую схему, потому что именно ошибочная колористика может напрочь лишить ваши усилия, приложенные в процессе ремонта, должного результата.

Все профессионалы в области дизайна утверждают, что единственно верным решением при создании интерьера малогабаритной ванной является светлая отделка. Так площадь комнаты будет визуально расширена, и пространство тогда не будет восприниматься меньше, чем есть на самом деле.

Если вы переживаете за то, что при использовании исключительно светлой палитры в интерьере не будет яркости и насыщенности, то это не беда: просто привнесите в дизайн немного красивых аксессуаров сочных оттенков. Например, положите яркий коврик или используйте картины и панно.

Мебель

Почему-то мало кто задумывается о мебели, хотя она играет довольно важную роль в любом интерьере. Например, если у вас не будет предусмотрено мест для хранения базовых банных принадлежностей, тогда они будут расставлены по всей комнате. Это создаст лишний шум в восприятии интерьера и негативно повлияет на его оценку.

Как утверждают дизайнеры, отличным решением для оформления небольшого санузла является пенал. Сейчас в продаже доступно множество конфигураций исполнения такой мебели. Например, здесь http://santehnika-online.ru/mebel_dlja_vannoj_komnaty/shkafy_penaly/ их более сотни. Купив и поставив у себя пенал, вы получите много места для хранения аксессуаров, но общая площадь комнаты при этом не пострадает. Например, пеналы могут иметь габариты от 30х30 сантиметров. Если возьмете угловую модель – положительного эффекта будет еще больше!

Важно, что некоторые модели имеют снизу бельевую корзину, которая встроена в отсек. Это удобно, теперь у вас не будет болеть голова от одной мысли о том, куда же складывать вещи перед стиркой.

Сантехника

Без сантехники в санузле не обойтись. Совсем. Поэтому ее выбору тоже стоит уделить внимание. Так, например, лучшими вариантами здесь станут:

  • Кабинка для душа – современные изделия в данной продуктовой категории бывают очень компактными (например, 80х80 или 90х90 сантиметров). Причем их функциональность никак при этом не страдает;
  • Угловые ванны – это хорошая альтернатива классическим прямоугольным моделям. Они занимают мало места, но при этом абсолютно функциональны и очень удобны в эксплуатации.


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