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Экскурсионные туры из Праги

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Бизнес — 23 Августа 2017, 10:02

Если вы решили провести отпуск в Праге, то сможете даже не покидая этого удивительного города каждый день любоваться все новыми достопримечательностями, открывая для себя столицу Чехии с разных сторон. Но не менее интересно будет попутешествовать по окрестностям, ведь в этой части страны, действительно, есть на что посмотреть.

Можно заказать различные тематические или обзорные экскурсии из Праги онлайн, воспользовавшись возможностями компании vtgservice.com. Это удобно, так как есть время не спеша изучить предложенные маршруты, и недорого. Кроме того, вы получаете шанс услышать всю интересную информацию на русском языке, что существенно упрощает жизнь тем, кто не владеет чешским.

Первое знакомство с городом лучше начинать с исторического центра. Трехчасовой тур по Пражскому Граду разработан таким образом, что вы не устанете, зато увидите много интересного, сможете сделать красивые фотографии и узнать, как жила Прага много веков назад. Вы посетите самый большой дворцовый комплекс в мире, увидите парадные дворы, где когда-то встречали королей, побываете в Кафедральном соборе и базилике святого Георгия, прогуляетесь по знаменитой Золотой улочке и сможете насладиться потрясающей панорамой Праги. Экскурсовод расскажет о тайнах королевского двора, заговорах и интригах, когда-то кипевших здесь. Забронировав тур на сайте, вам нужно будет прибыть в условленную точку в 9 утра, чтобы отправиться в захватывающее путешествие вглубь столетий.

Одна из самых интересных экскурсий из Праги - в Моравский Крас. Это одна из самых крупных европейских пещер, имеющих карстовое происхождение, где можно долго любоваться причудливыми сталактитами и сталагмитами, а также хелекитами, украшающими стены. Проплывая под сводами пещеры по спокойной глади реки Пунква, вы будете успевать и фотографировать. Заказывая этот тур, помните, что в подземелье температура держится на уровне 8-12 градусов тепла, так что захватите теплые вещи, но вместе с тем понадобится и легкая одежда, так как в продолжение экскурсии вы посетите замок Пернштейн. Постройка его началась в XIII веке, а в XVI он был несколько реконструирован, став настоящей мощной крепостью. Внутреннее убранство видоизменялось в зависимости от моды на интерьеры, поэтому вы сможете полюбоваться интересными образцами стилей классицизм, рококо и барокко. Несколько раз замок становился съемочной площадкой для знаменитых чешских сказок. Этот автобусно-пешеходный тур продолжается 13 часов, так что займет весь день.

Невозможно побывать в Праге и не попробовать знаменитое местное пиво. Если хотите сделать это необычно, то заказывайте "Пивной квест". Вечерняя экскурсия расчитана на 3-4 часа. За это время вы побываете в нескольких пивоварнях и ресторанах, причем по дороге вас ждут конкурсы и задания, подарком за выполнения которых станет дегустация. Вы не только увидите, как пивовары перемалывают солод, но и сами попробуете сделать это, отведаете несколько видов местного сыра, вам покажут, как правильно наливать пиво в кружку, словом, время вы проведете интересно и с пользой.

С наступлением темноты можно отправиться в тур "Магия и мистика Праги", который перенесет вас во времена алхимиков. Костюмированная экскурсия запомнится вам надолго, пощекотав нервы и вызвав всплеск адреналина. Вы услышите массу средневековых историй о магах и призраках, но будьте готовы к сюрпризам, которые могут ждать вас на старинных улицах, погруженных в сумрак.

Заказывая экскурсии из Праги, вы оплачиваете только их стоимость, что не только удобно, но и дешево. Оплата может производиться, как через интернет (картой), так и на месте - в пражском офисе туристической компании. Кроме поездок по Праге и окрестностям, можно отправиться из Праги в Дрезден или Мюнхен.



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