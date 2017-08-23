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Обучение парикмахерскому искусству
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Августа 2017, 16:21
У вас есть мечта стать профессиональным парикмахером или появилась необходимость овладеть новыми тенденциям в мире причесок? Хотите дарить хорошее настроение своим клиентам? Есть хороший помощник в осуществлении желаний – школа парикмахеров Персона.
Варианты обучения парикмахерскому искусству
Есть несколько способов познать технику парикмахерского дела:
Если вы новичок и не держали ножниц в руках, вам необходимы курсы парикмахеров с нуля. Методика преподавания на курсах проходит в два этапа: изучение основ специальности и приобретение профессиональных навыков. После первого этапа вы приступите к практическим тренировкам для закрепления познаний и для усовершенствования техники мастерства. Обучение парикмахеров для начинающих в рамках прохождения курсов пользуется большим спросом у желающих научиться парикмахерскому делу. За короткий срок подготовки на базе профессиональных мастер классов и практическим занятиям, вы становитесь специалистом и продолжаете свой творческий путь уже самостоятельно в парикмахерских заведениях. Если есть желание более детально изучить парикмахерское дело, стать дизайнером - стилистом вам следует поступить в школу парикмахеров. После прохождения курса подготовки (от 1 до 2 лет), вы получаете диплом квалифицированного работника, что позволит работать в дизайнерских салонах. Но цель у каждого из вас одна – стать хорошим мастером своего дела и радовать красотой клиентов.
Как поступить на обучение
Предложений для поступления на курсы или школы достаточно много. Рекламные строки о приглашении на учебу в парикмахерские заведения пестрят во всех СМИ. Чтобы найти хорошее место для учебы, нужно подойти к задаче поиска серьезно. Узнайте больше информации о выбранном заведении у своего мастера – парикмахера, у знакомых, которые возможно слышали или учились в нем. Детально изучите программу обучения, какая практика предложена, есть ли перспектива трудоустройства. В конечном итоге, вы поймете, какое место для учебы для вас более выгодно в профессиональном смысле. Мастер – классы, проводимые в интернете, так же поспособствуют вашему профессиональному обучению. Важно! Парикмахер должен быть психологически подготовлен для работы с клиентом Тренинги по психологии помогут научиться налаживать контакт с клиентом, и уйти от конфликта. Коммуникабельность мастера для посетителя - важный аспект в доверии к нему. Мечта должна быть реализованной!
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