23
августа 2017
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Обучение парикмахерскому искусству

Обучение парикмахерскому искусству

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Августа 2017, 16:21

У вас есть мечта стать профессиональным парикмахером или появилась необходимость овладеть новыми тенденциям в мире причесок? Хотите дарить хорошее настроение своим клиентам? Есть хороший помощник в осуществлении желаний – школа парикмахеров Персона.

Варианты обучения парикмахерскому искусству

Есть несколько способов познать технику парикмахерского дела:

  • Курсы парикмахеров,
  • Учебные специализированные центры,
  • Школа парикмахеров,
  • Заведения, обучающие на стилиста.

Если вы новичок и не держали ножниц в руках, вам необходимы курсы парикмахеров с нуля. Методика преподавания на курсах проходит в два этапа: изучение основ специальности и приобретение профессиональных навыков. После первого этапа вы приступите к практическим тренировкам для закрепления познаний и для усовершенствования техники мастерства. Обучение парикмахеров для начинающих в рамках прохождения курсов пользуется большим спросом у желающих научиться парикмахерскому делу. За короткий срок подготовки на базе профессиональных мастер классов и практическим занятиям, вы становитесь специалистом и продолжаете свой творческий путь уже самостоятельно в парикмахерских заведениях. Если есть желание более детально изучить парикмахерское дело, стать дизайнером - стилистом вам следует поступить в школу парикмахеров. После прохождения курса подготовки (от 1 до 2 лет), вы получаете диплом квалифицированного работника, что позволит работать в дизайнерских салонах. Но цель у каждого из вас одна – стать хорошим мастером своего дела и радовать красотой клиентов.

Как поступить на обучение

Предложений для поступления на курсы или школы достаточно много. Рекламные строки о приглашении на учебу в парикмахерские заведения пестрят во всех СМИ. Чтобы найти хорошее место для учебы, нужно подойти к задаче поиска серьезно. Узнайте больше информации о выбранном заведении у своего мастера – парикмахера, у знакомых, которые возможно слышали или учились в нем. Детально изучите программу обучения, какая практика предложена, есть ли перспектива трудоустройства. В конечном итоге, вы поймете, какое место для учебы для вас более выгодно в профессиональном смысле. Мастер – классы, проводимые в интернете, так же поспособствуют вашему профессиональному обучению. Важно! Парикмахер должен быть психологически подготовлен для работы с клиентом Тренинги по психологии помогут научиться налаживать контакт с клиентом, и уйти от конфликта. Коммуникабельность мастера для посетителя - важный аспект в доверии к нему. Мечта должна быть реализованной!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +24 +26
вечером +19 +21 ночью +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 59,0396 -0.1013
EUR ЦБ РФ 69,5900 0.1586

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.