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Преимущества использования беспроводного IP-видеонаблюдения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Августа 2017, 11:50
Практически каждый владелец жилого дома или офиса желает обезопасить помещения от посягательств злоумышленников. На сегодняшний день весьма распространено использование беспроводного IP-видеонаблюдения, которое имеет большое количество позитивных сторон. Приобрести камеры dahua можно практически в каждом большом населенном пункте.
Чем привлекательны беспроводные системы?
Основные положительные характеристики:
У систем IP-видеонаблюдения есть и отрицательные стороны. Главный минус – это высокая стоимость оборудования. Приобретать устройства, а также заказывать их монтаж требуется в тех специализированных магазинах, которые имеют большое количество положительных отзывов от потребителей.
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