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Преимущества использования беспроводного IP-видеонаблюдения

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Бизнес — 25 Августа 2017, 11:50

Практически каждый владелец жилого дома или офиса желает обезопасить помещения от посягательств злоумышленников. На сегодняшний день весьма распространено использование беспроводного IP-видеонаблюдения, которое имеет большое количество позитивных сторон. Приобрести камеры dahua можно практически в каждом большом населенном пункте.

Чем привлекательны беспроводные системы?

Основные положительные характеристики:

  • Устанавливать оборудование достаточно просто. Камеры монтируются в любом удобном месте. Не потребуется прокладка проводов, способных нарушить общий стиль интерьера в помещении.
  • Возможна организация удаленного доступа. Допускается просмотр записей из любой точки земного шара, где имеется интернет.
  • IP-камеры можно без особенного труда расположить в другом месте. Не потребуется фиксация в определенной зоне. Данная особенность позволит постоянно модернизировать видеонаблюдение.
  • Оборудование позволяет получить изображение с высоким качеством. Допускается просмотр в режиме реального времени.
  • Как видео, так и звук управляются с помощью одного канала связи. Это весьма удобно. Увеличивается эффективность работы с системами.
  • Устройства совместимы с разнообразными вспомогательными приборами, к примеру, с регистраторами от любого производителя.

У систем IP-видеонаблюдения есть и отрицательные стороны. Главный минус – это высокая стоимость оборудования. Приобретать устройства, а также заказывать их монтаж требуется в тех специализированных магазинах, которые имеют большое количество положительных отзывов от потребителей.



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