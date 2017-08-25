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Пятая часть квартир в ЖК «Вавилова, 69А» приобретена в рассрочку

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Бизнес — 25 Августа 2017, 15:47

Доля сделок с использованием рассрочки от застройщика в ЖК «Вавилова, 69А» составляет 20%. Формат отличается от ипотечных программ, предложенных банками. Речь идет о наличии у покупателя достаточной суммы для первоначального взноса, сравнительно быстрой выплате остатка и минимальных процентах за услугу или об отсутствии таковых. Именно поэтому квартиры в новостройках в рассрочку пользуются спросом.


Условия рассрочки в новостройке

Сегодня застройщик объекта ГК «Инград» предлагает два вида рассрочки в комплексе «Вавилова, 69А». Беспроцентная доступна на срок, не превышающий 3 месяцев. Первоначальный взнос должен составить не менее 30%. Программа рассрочки на год предполагает такую же первую выплату. При этом ежемесячные взносы будут равными с начислением на остаток 1,5%.

По словам заместителя коммерческого директора компании «Инград» Ольги Кузнецовой, застройщики работают в условиях высокой конкуренции, а потому должны быть гибкими и уметь адаптироваться к нуждам клиентов. Беспроцентная рассрочка – один из инструментов привлечения покупателей и стимуляции спроса. Кузнецова добавила, что на примере ЖК «Вавилова, 69А» видно, что такое предложение становится все популярнее как в проектах массового сегмента, так и в проектах класса «бизнес».

О проекте

ЖК «Вавилова, 69А» расположен в ЮЗАО Москвы, в Ломоносовском районе. Он находится в пешей доступности от станции метро «Профсоюзная», но на некотором удалении от загруженных автомагистралей. Поблизости от объекта сложилась развитая инфраструктура.

Проект предусматривает строительство жилого дома высотой в 20 этажей. В здании запроектировано 315 квартир площадью от 51-226 кв. м. Высота потолков – 3,6 м. Предусмотрены панорамные окна. Жилье передадут покупателю со свободной планировкой.

Собственную инфраструктуру комплекса составят учебный центр для школьников, детский сад и двухуровневый подземный паркинг на 285 автомобилей. Для удобства жильцов на минус втором этаже выделены кладовые.

Закрытая территория комплекса, установка видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации, системы экстренного вызова для инвалидов, реализация концепции «двор без машин», продуманное благоустройство, современное инженерное оснащение делают новостройку одной из самых привлекательных на столичном рынке. Сдать объект ГК «Инград» планирует в 3 квартале 2018 года.



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