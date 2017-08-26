Как создается эффект объемных светодиодных букв?

Объемные светящиеся надписи все чаще встречаются в последнее время на улицах городов. Подобная востребованность связана с тем, что такая разновидность наружной рекламы является не только эффективной, но и сравнительно недорогой. Яркие буквы привлекают внимание, увеличивают узнаваемость конкретной торговой марки и просто украшают населенный пункт, особенно в темное время суток.





Единственным недостатком такого варианта наружной рекламы является необходимость привлекать профессионалов для обеспечения максимально качественного монтажа. Однако даже эта сложность быстро компенсируется тем эффектом, который получит компания, использующая объемные светящиеся буквы для продвижения своих товаров и услуг, тем более, что уважающая себя организация в любом случае сотрудничает только с квалифицированными специалистами, даже если дело касается установки рекламы.

Какие виды световых объемных букв применяются сегодня?

Наверное, практически все помнят светящиеся надписи, созданные изогнутыми неоновыми трубками, которые использовались еще несколько десятилетий назад. Однако энергоэффективность данного решения настолько низка, что сегодня их уже практически невозможно встретить на улицах городов. На смену неону пришла светодиодная подсветка, при помощи которой создаются более эффектные решения. Объемные буквы для уличных вывесок стали одним из них, их производство подразумевает использование LED-технологий в сочетании с конкретным материалом, применяемым для изготовления основной конструкции.

Металлические объемные буквы изготавливаются из алюминия или стали и отличаются универсальностью и длительным сроком эксплуатации. Для окрашивания таких изделия используется аэрозольная или порошковая краска.

Буквы, изготовленные из поликарбоната, прозрачного или цветного, в зависимости от пожеланий заказчика, подразумевают использование данного материала только для создания лицевой части объемного каркаса, тогда как задняя часть производится из менее дорогостоящего материала, например, пластика, а боковые поверхности – из металла.

Светящиеся буквы из пенополистирола выгодно отличаются от всех остальных невысокой стоимостью материала. Стоит ли говорить о том, насколько легко обрабатывается пенопласт, что также является его неоспоримым преимуществом? После окрашивания поверхность полученной буквы остается шероховатой, а светодиодная подсветка в этом случае используется двух типов – наружная или контражурная.

Источник: Gisa Media http://gisamedia.ru/