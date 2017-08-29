29
августа 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Отдых в Санкт-Петербурге: секреты экономии денежных средств на проживании

Отдых в Санкт-Петербурге: секреты экономии денежных средств на проживании

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 29 Августа 2017, 09:45

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых и величественных городов России. Чтобы познакомиться с его уникальной архитектурой и обилием достопримечательностей, ежегодно сюда приезжают тысячи туристов с разных городов и стран. Мегаполис предлагает безграничные возможности не только для культурного и ознакомительного отдыха, но и для развлечений. Последние представлены здесь в изобилии – дискотеки, парки аттракционов, многообразие спортивных комплексов, концертных площадок, театров и кинотеатров.

Современные туристы, желающие оценить все преимущества большого старинного города, ищут способы экономии. Ведь для посещения каждого музея, театра или ресторана необходимо иметь приличный запас средств. Отличным способом сократить расходы является проживание в недорогом отеле. Самые дешевые в Санкт-Петербурге – уютные маленькие хостелы – объекты, напоминающие студенческие общежития, где в каждой комнате селится несколько человек, получающие в общее пользование кухню, зону для отдыха, душевую и санузел. Хостелы позиционируют отменный сервис и множество бесплатных приложений.

Некоторые услуги в таких гостиницах платные. Сюда относятся, например, прокат дополнительных постельных принадлежностей или игровых консолей. Подробный перечень платных услуг есть здесь – http://www.graffitihostel.ru/ru/uslugi/platnye. Изучив этот список, можно заблаговременно подготовиться к поездке, взяв необходимые вещи с собой. Это поможет еще больше сократить расходную статью. Оставшиеся средства лучше потратить на более полезные и интересные вещи. Иными словами, отдых в Санкт-Петербурге подходит для туристов любой категории – студентов, пенсионеров, бизнесменов, влюбленных пар, семей с детьми, независимо от запланированного бюджета.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. В Северной столице насчитываются сотни ресторанов, кафе, фастфудов, пиццерий. Общественные заведения питания позиционируют блюда различных национальностей – кавказскую, европейскую, украинскую, итальянскую, китайскую, японскую. Стоимость услуг в них варьируется. В бюджетную категорию входят различные закусочные, пиццерии и заведения быстрого питания. Рестораны встречаются и дешевые, и фешенебельные. Там подаются кулинарные изыски, приготовленные по сложным рецептам из заморских блюд.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода +10 +12
утром +11 +13 днем +14 +16
Котировки
USD ЦБ РФ 58,5469 -0.6007
EUR ЦБ РФ 69,8465 0.1470

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.