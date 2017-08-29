Отдых в Санкт-Петербурге: секреты экономии денежных средств на проживании

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых и величественных городов России. Чтобы познакомиться с его уникальной архитектурой и обилием достопримечательностей, ежегодно сюда приезжают тысячи туристов с разных городов и стран. Мегаполис предлагает безграничные возможности не только для культурного и ознакомительного отдыха, но и для развлечений. Последние представлены здесь в изобилии – дискотеки, парки аттракционов, многообразие спортивных комплексов, концертных площадок, театров и кинотеатров.

Современные туристы, желающие оценить все преимущества большого старинного города, ищут способы экономии. Ведь для посещения каждого музея, театра или ресторана необходимо иметь приличный запас средств. Отличным способом сократить расходы является проживание в недорогом отеле. Самые дешевые в Санкт-Петербурге – уютные маленькие хостелы – объекты, напоминающие студенческие общежития, где в каждой комнате селится несколько человек, получающие в общее пользование кухню, зону для отдыха, душевую и санузел. Хостелы позиционируют отменный сервис и множество бесплатных приложений.

Некоторые услуги в таких гостиницах платные. Сюда относятся, например, прокат дополнительных постельных принадлежностей или игровых консолей. Подробный перечень платных услуг есть здесь – http://www.graffitihostel.ru/ru/uslugi/platnye. Изучив этот список, можно заблаговременно подготовиться к поездке, взяв необходимые вещи с собой. Это поможет еще больше сократить расходную статью. Оставшиеся средства лучше потратить на более полезные и интересные вещи. Иными словами, отдых в Санкт-Петербурге подходит для туристов любой категории – студентов, пенсионеров, бизнесменов, влюбленных пар, семей с детьми, независимо от запланированного бюджета.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. В Северной столице насчитываются сотни ресторанов, кафе, фастфудов, пиццерий. Общественные заведения питания позиционируют блюда различных национальностей – кавказскую, европейскую, украинскую, итальянскую, китайскую, японскую. Стоимость услуг в них варьируется. В бюджетную категорию входят различные закусочные, пиццерии и заведения быстрого питания. Рестораны встречаются и дешевые, и фешенебельные. Там подаются кулинарные изыски, приготовленные по сложным рецептам из заморских блюд.