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Причины формирования спроса на гидравлическое оборудование
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Бизнес — 30 Августа 2017, 00:30
Современная буровая сфера практически невозможна без механизации работ, с помощью которой в несколько раз сокращаются сроки, а качество и надежность полученного результата только увеличиваются. Среди всех известных типов механизации особой популярностью пользуется гидравлика. Такой привод подразумевает наличие комплекса специальных механизмов, способных привести в движение тот или иной прибор при помощи энергии давления жидкости, в качестве которой применяется вода либо масло.
Гидравлическое оборудование используется человечеством на протяжении более двухсот лет, и сегодня без него очень сложно представить многие промышленные сферы в Москве и других городах страны. Самыми востребованными видами оборудования, оснащенного гидравлическим приводом, являются домкраты, насосы, амортизаторы, буровые установки и др.
Преимущества эксплуатации механизма на гидроприводе полностью зависят от физических параметров используемой жидкости. Учитывая, что последняя практически не подвержена сжатию в отличие от воздуха, гидравлическое оборудование, большой выбор которого для города Москва в компании ТК ИНЕС представлен на http://tk-ines.ru/, характеризуется такими параметрами, как:
По сравнению с электрическим оборудованием гидравлическое имеет множество достоинств, к числу которых относится полное отсутствие работающих под напряжением узлов, возможность применения механизмов в условиях повышенной влажности, в том числе полностью под водой при полном отсутствии внешнего источника питания.
От бензиновых и дизельных инструментов оборудование гидравлического типа, поставляемое ТК ИНЕС, отличается большей пожаробезопасностью и отсутствием вредных выбросов при гораздо меньшей шумности.
Уступает гидравлике и пневматика, которая менее мощна и надежна, недостаточно экономична и безопасна. Кроме того, ее эксплуатация требует более сложного технического обслуживания и может являться источником повышенной опасности по причине наличия в конструкции компрессора.
Стоимость гидравлического оборудования полностью зависит от его типа и мощности, а также от того, под каким брендом оно производится.
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