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В столице можно искать парковку уже по картам Google

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Бизнес — 30 Августа 2017, 10:21

Очередное обновление произвел международный технологический гигант Google в собственной системе поиска свободной парковки под названием Карты. Такая система, с функцией поиска парковочных мест и определения их степени загруженности через Google-Карты была запущена технологическим гигантом к началу 2017 г. Однако изначально данная функция была доступна всего лишь в двадцати пяти американских городах. Кроме этого система работала только с гаджетами на платформе Андроида. Каждый владелец такого гаджета в этих городах заранее мог определить насколько загружена та или иная парковка и есть ли на них свободные места, чтобы остановить собственное авто. 

Презентация данной функции командой разработчиков Гугл состоялась еще в 2015 г., однако технологический гигант поэтапно обновлял ее, добавляя все новые опции. Благодаря таким обновлениям система стала более функциональной, а ареал ее действия постепенно расширялся. Постепенно она охватила и европейские столицы или же города. Если количество машино-мест меньше допустимого, система предлагает пользователям самой перестроить заданный маршрут. Кроме этого обновлениями уже могут пользоваться юзеры Гугл-Карты пользующиеся гаджетами на основе iOS. Такое расширение позволило увеличить количество пользователей данным приложением. 

Благодаря оптимальному поиску системы, удается отображать парковочные места для авто, которые доступны в момент заезда автовладельца на разные автостоянки. Кроме этого Гугл-Карты уже может оценивать показатель загруженности как ограниченное, среднее либо свободное. Поэтому водитель уже заранее имеет информацию, стоит ли заезжать на конкретную парковку или же лучше выбирать другую. Это позволяет им экономить время, а также припарковать свое авто без каких-либо осложнений. Следует отметить, что отныне подобная система уже доступна и для москвичей-автомобилистов, которые часто сталкиваются в подобного рода проблематикой. 

Запуская Гугл-Карты на собственных гаджетах столичные автовладельцы легко определят степень загруженности любой парковки, находясь в это время в пути. Благодаря этому они заранее будут знать о том, насколько свободным будет парковка и сумеют ли они припарковаться удачно. С помощью подобного приложение нахождение свободных машино-мест не составит никакого труда. Кроме этого приложение имеет функцию, которое позволяет автовладельцам забронировать подходящее место заранее. Это происходит путем обработки огромного количества данных, используемых приложением.

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