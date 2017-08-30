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Обзор смартфона LG G6

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Бизнес — 30 Августа 2017, 10:22

Последние несколько лет были далеко не самыми успешными для мобильного подразделения бренда LG. Его смартфон G4 был холодно встречен покупателями, G5 вообще сбил всех с толку своим непродуманным расположением модулей. В надежде выйти из этой череды неудач и вернуть себе утраченные позиции на рынке смартфонов компания выпустила новую модель - LG G6. Чтобы узнать, насколько обоснованы надежды южнокорейской компании, давайте рассмотрим возможности этой новинки.

Антропометрический дизайн

G6 обладает весьма простым дизайном: высокопрочный неразборный корпус из металла с несколькими разновидностями стекла Gorilla Glass. Такое обилие стекла притягивает пыль и отпечатки, сразу хочется облачить его в чехол.

Новый флагман создан согласно стандарту IP68. Это означает, что с ним вы можете на полчаса погрузиться на метровую глубину.

Передняя часть модели абсолютно плоская, а задняя обладает незначительными скосами, благодаря которым телефон удобно лежит в руке. Габариты новинки составляют 7,9×71,9×148,9 миллиметров.

Основная особенность здесь заключается в ширине, составляющей почти 72 мм. Благодаря данному решению смартфоном можно удобно пользоваться одной рукой, что для 5,7-дюймовой модели является явным преимуществом.

Верхняя панель устройства оборудована стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Нижний торец оснащён динамиком и портом USB Тип-С.

Справа есть комбинированный слот на пару карт СИМ или для одной симки и 1 карты памяти микро SD. Справа находятся кнопки регулировки уровня громкости.

Задняя панель оснащена клавишей активации смартфона (она же сканер отпечатков) и блоком камер, состоящим из обычной и широкоугольной, между которыми находится 2-секционная светодиодная фотовспышка.

Защитные аксессуары для LG G6

Наиболее уязвимой частью модели, как и любого иного смартфона является экран. Как показывает практика, даже при самом бережном обращении невозможно уберечь телефон от потертостей, царапин, трещин и прочих повреждений. Самый простой и дешёвый способ защиты дисплея – наклеить на него защитную пленку. Она надежно защитит дисплей от царапин и потертостей, но не сможет уберечь его от удара при падении.

Более качественную защиту дисплея способно обеспечить защитное стекло. Это стандартное стекло, прошедшее физико-химическую обработку. В ходе данной обработки внутренняя структура стекла меняется, оно становится более прочным, твердым. Благодаря этому данный защитный аксессуар способен защитить дисплей не только от мелких повреждений, но даже от падения на твёрдую поверхность.

В надежной защите нуждается не только экран смартфона, но и его корпус. Надежно защитить его от любых повреждений могут только чехлы для LG G6. И чем раньше вы купите чехол, тем целее будет ваш девайс. Разновидностей чехлов существует огромное множество: бамперы, флипы, накладки, чехлы-книжки.

Внутренняя начинка и автономность

«Сердце» новинки – процессор Snapdragon 821. Высокое качество графики обеспечивается графическим ускорителем Adreno 530. Объём «оперативки» составляет 4 Gb, а встроенной памяти – 32 Gb.

G6 оснащен несъемным аккумулятором на 3300 мАч. При интенсивной эксплуатации телефон может проработать сутки, а при стандартном режиме – 1,5 суток. Полная зарядка от стандартного ЗУ занимает 2,5 часа. Смартфон также поддерживает функцию быстрой зарядки, которая позволяет 100-процентно зарядить устройство за 1 час 15 минут.



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