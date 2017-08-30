Детское постельное бельё – выбираем с любовью

Крепкий и спокойный сон ребёнка – необходимое условие для его полноценного отдыха, гармоничного развития, хорошего настроения и самочувствия. Невыспавшийся малыш – настоящее испытание для родительских нервов, он капризничает, теряет аппетит, не проявляет интереса к любимым игрушкам. Может быть, детская кроватка застелена неправильным бельём?

По каким критериям выбирать?

Первое и основное условие при покупке детского постельного белья – натуральной материал, из которого оно сшито. Даже самые красивые синтетические КПБ не обеспечат ребёнку должного комфорта, поскольку:

синтетика не впитывает влагу и не пропускает воздух, малыш будет потеть во сне или замерзать;

ненатуральная ткань скользит, сбивается в складки;

синтетическое полотно может спровоцировать у ребёнка аллергическую реакцию.

Натуральные ткани обладают противоположными свойствами, но и такое постельное бельё нужно уметь выбрать.

Разновидности хлопчатобумажных тканей

Правильная ткань для детской постели должна состоять из природного материала минимум на 80%. Наиболее популярен хлопок, поскольку льняное бельё обходится недёшево. ХБ ткани и их особенности:

ситец – самый доступный по стоимости материал, легко гладится, но не отличается высокой износостойкостью;

сатин – прочная ткань, хорошо переносит частые стирки, сохраняя при этом яркость орнамента;

бязь – практичный материал с долгим сроком службы, почти не мнётся, хорошо поддаётся глажке;

перкаль – шелковистая ткань приятна на ощупь, хорошо согревает в холод и охлаждает в жару, отличается прочностью, не боится частых стирок, не покрывается катышками;

ранфорс – плотный материал, устойчивый к износу, при этом нежный и мягкий, уютный, способен впитывать большое количество влаги, оставаясь сухим на ощупь; ребёнок не вспотеет и не замёрзнет в постели, застеленной ранфорсом;

трикотаж – эластичная и мягкая ткань, согревает в холод, но при длительном использовании образует катышки. отсутствие стыков и швов по центру; аккуратные строчки и хорошо обработанные швы; прочные нити, совпадающие по цвету с материалом.

Как видите, выбор материалов очень велик. Но есть и другие важные детали, свидетельствующие о высоком качестве детского постельного белья. На что обратить внимание при покупке? Комплект постельного белья, изготовленный по приемлемым стандартам качества, должен обладать следующими характеристиками: Все эти признаки говорят о фабричном качестве изделия, его долгом сроке службы и гарантированном комфорте для спящего малыша. Чтобы приобрести продукцию от проверенных производителей, посетите интернет-магазин «Домильфо»: http://www.domilfo.ru/bedroom/postelnoe_belye/.