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Детское постельное бельё – выбираем с любовью

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Бизнес — 30 Августа 2017, 10:24

Крепкий и спокойный сон ребёнка – необходимое условие для его полноценного отдыха, гармоничного развития, хорошего настроения и самочувствия. Невыспавшийся малыш – настоящее испытание для родительских нервов, он капризничает, теряет аппетит, не проявляет интереса к любимым игрушкам. Может быть, детская кроватка застелена неправильным бельём?

По каким критериям выбирать?

Первое и основное условие при покупке детского постельного белья – натуральной материал, из которого оно сшито. Даже самые красивые синтетические КПБ не обеспечат ребёнку должного комфорта, поскольку:

  • синтетика не впитывает влагу и не пропускает воздух, малыш будет потеть во сне или замерзать;
  • ненатуральная ткань скользит, сбивается в складки;
  • синтетическое полотно может спровоцировать у ребёнка аллергическую реакцию.

Натуральные ткани обладают противоположными свойствами, но и такое постельное бельё нужно уметь выбрать.

Разновидности хлопчатобумажных тканей

Правильная ткань для детской постели должна состоять из природного материала минимум на 80%. Наиболее популярен хлопок, поскольку льняное бельё обходится недёшево. ХБ ткани и их особенности:

  • ситец – самый доступный по стоимости материал, легко гладится, но не отличается высокой износостойкостью;
  • сатин – прочная ткань, хорошо переносит частые стирки, сохраняя при этом яркость орнамента;
  • бязь – практичный материал с долгим сроком службы, почти не мнётся, хорошо поддаётся глажке;
  • перкаль – шелковистая ткань приятна на ощупь, хорошо согревает в холод и охлаждает в жару, отличается прочностью, не боится частых стирок, не покрывается катышками;
  • ранфорс – плотный материал, устойчивый к износу, при этом нежный и мягкий, уютный, способен впитывать большое количество влаги, оставаясь сухим на ощупь; ребёнок не вспотеет и не замёрзнет в постели, застеленной ранфорсом;
  • трикотаж – эластичная и мягкая ткань, согревает в холод, но при длительном использовании образует катышки.

    отсутствие стыков и швов по центру;

    аккуратные строчки и хорошо обработанные швы;

    прочные нити, совпадающие по цвету с материалом.

  • Как видите, выбор материалов очень велик. Но есть и другие важные детали, свидетельствующие о высоком качестве детского постельного белья.

    На что обратить внимание при покупке?

    Комплект постельного белья, изготовленный по приемлемым стандартам качества, должен обладать следующими характеристиками:

    Все эти признаки говорят о фабричном качестве изделия, его долгом сроке службы и гарантированном комфорте для спящего малыша. Чтобы приобрести продукцию от проверенных производителей, посетите интернет-магазин «Домильфо»: http://www.domilfo.ru/bedroom/postelnoe_belye/.



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