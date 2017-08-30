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Детское постельное бельё – выбираем с любовью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Августа 2017, 10:24
Крепкий и спокойный сон ребёнка – необходимое условие для его полноценного отдыха, гармоничного развития, хорошего настроения и самочувствия. Невыспавшийся малыш – настоящее испытание для родительских нервов, он капризничает, теряет аппетит, не проявляет интереса к любимым игрушкам. Может быть, детская кроватка застелена неправильным бельём?
По каким критериям выбирать?
Первое и основное условие при покупке детского постельного белья – натуральной материал, из которого оно сшито. Даже самые красивые синтетические КПБ не обеспечат ребёнку должного комфорта, поскольку:
Натуральные ткани обладают противоположными свойствами, но и такое постельное бельё нужно уметь выбрать.
Разновидности хлопчатобумажных тканей
Правильная ткань для детской постели должна состоять из природного материала минимум на 80%. Наиболее популярен хлопок, поскольку льняное бельё обходится недёшево. ХБ ткани и их особенности:
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