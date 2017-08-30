Путешествие в Средиземье Рональда Руэла Толкина

Питер Джексон (режиссер) создал настоящий шедевр, который снимался в Новой Зеландии и США. На широкие экраны Властелин Колец с кодовым названием Две Крепости вышел 23 января 2003 года. Это потрясающая экранизация одноименного произведения Толкина, в съемках которой приняли участие такие актеры, как Элайджа Вуд, Билли Бойд, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Орландо Блум, Шон Эстин и многие другие. Первоначальный бюджет составлял 94 миллиона долларов, в то время как общие сборы только в США достигли отметки в 341 786 758$.

Краткое содержание приключений Фродо и компании

В начале фильма нам показывают Гендальфа, который сражается с Балрогом. Затем в центре внимания оказываются Фродо и Сэм, которые подчиняют себе свирепого Голлума и заставляют его провести их к Черным Воротам Мордора.

Арагорн, Леголас и Гимли преследуют отряд орков, которые держат в заложниках Мэрри и Пиппина. Хоббитов приводят в Изенгард, где Саруман, по приказу Саурона, выращивает целую армию Урук-хаев. В это время в Рохане, король Теоден начал сходить с ума под воздействием Гримы, который впоследствии оказался слугой Сарумана. Сын Теодена Эомер, который был изгнан из дворца, собрал отряд и убил всех орков, везущих двух хоббитов. Во время битвы Мэрри и Пиппин сбежали в лес. Позже Эомер уверяет Арагорна, что никто не ушел живым с поля боя. Но на самом деле Хоббиты были спасены Энтом (древним говорящим деревом).

Фродо и Сэм пробираются через Мертвые Топи. Фродо падает под воду, очарованный мертвецами, но Голлум вовремя вытаскивает его из болота. Потом они прячутся от пролетающего мимо дракона.

В Фангорнском лесу Гимли, Арагон и Леголас встречают Гендальфа Белого, который решает отправиться в Эдорас, где они с помощью доброй магии возвращают Теодену рассудок и прогоняют чары Сарумана, решившего уничтожить Рохан.

Основной экшен в этом фильме происходит во время обороны Хельмовой Пади, где 10 000 армия орков атакует крепость, в которой числится всего лишь 300 воинов. Но в самый напряженный момент, когда все уже начали отчаиваться, на белом скакуне появляется Гендальф с 2 000 подкрепления от Эомера. В это же время энты атакуют Изенгард и заточают Сарумана в Башне.

Фродо и Сэм продолжают продвигаться вглубь темного королевства. Они– последняя надежда в борьбе против темной магии Саурона. Голлум задумал что-то нехорошее. Гендальф и остальные члены братства готовятся к неизбежной войне...