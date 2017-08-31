31
августа 2017
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Что ждет биткоин в будущем

Что ждет биткоин в будущем

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 31 Августа 2017, 12:30

Споры относительно того, что ожидает самую популярную и дорогую криптовалюту в будущем, разгораются всякий раз, когда ее курс бьет очередные рекорды. Мнение критиков хорошо известно: на их взгляд биткоин – это финансовая пирамида или надувающийся мыльный пузырь, который близок к схлопыванию. Но если взглянуть на эту валюту беспристрастно, то прогноз ее перспектив выглядит совсем иначе.

Рост доли биткоина на мировом рынке

Легализация биткоина в ряде экономически развитых стран, например, США, ЕС, Китае, Японии и Южной Корее значительно расширила область применения цифровой монеты. Если несколько лет назад с ее помощью совершались денежные переводы или конфиденциальные платежи, то сейчас биткоином можно расплатиться вполне официально. Во всем мире его принимают к оплате сотни тысяч организаций: начиная от парикмахерских, и заканчивая крупнейшими национальными банками. И количество таких организаций будет только расти.

Прогнозируется, что при сохранении нынешних темпов развития, биткоин к 2025 году займет от 10% рынка онлайн-платежей по всех странах мира, 20% международного рынка денежных переводов и около 20% рынка микроплатежей. Суммарная доля BTC на мировом рынке может достигнуть показателя 600$ млрд. и даже превысить эту отметку.

Узнать больше информации о том, какие шаги предпринимаются для продвижения биткоина, можно по ссылке: https://24paybank.com/news/legitimacija-blokchejna-i-nachalo-vozrozhdenija-globalnoj-ekonomiki-chast-2.html.

Рост дефицита биткоина

Главное преимущество BTC перед другими реальными, цифровыми или криптографическими валютами – это ограниченная эмиссия, которая не позволяет создать большее количество монет, чем это предусмотрено в системе. Когда будет произведено 21 млн. денежных единиц, производство биткоина остановится, но его стоимость продолжит расти, поскольку монет не будет хватать на всех. Кроме того, не все выпущенные монеты можно использовать, поскольку некоторые пользователи забыли пароли от своих кошельков, что тоже повлияет на стоимость оставшихся.

Проще говоря, биткоин, купленный сейчас, будет стоить в десятки раз больше, чем на момент его покупки, и стоимость эта будет фиксированной, поскольку больше никто не сможет произвести новых «битков», тем самым удовлетворив спрос и снизив стоимость монет. Поэтому желающие заработать на спекуляциях курса BTC должны покупать монеты уже сейчас, пока их стоимость в очередной раз не возросла.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +16 +18
вечером +10 +12 ночью +7 +9
Котировки
USD ЦБ РФ 58,7306 0.1986
EUR ЦБ РФ 70,2007 -0.2309

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.