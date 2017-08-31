Что ждет биткоин в будущем

Споры относительно того, что ожидает самую популярную и дорогую криптовалюту в будущем, разгораются всякий раз, когда ее курс бьет очередные рекорды. Мнение критиков хорошо известно: на их взгляд биткоин – это финансовая пирамида или надувающийся мыльный пузырь, который близок к схлопыванию. Но если взглянуть на эту валюту беспристрастно, то прогноз ее перспектив выглядит совсем иначе.

Рост доли биткоина на мировом рынке

Легализация биткоина в ряде экономически развитых стран, например, США, ЕС, Китае, Японии и Южной Корее значительно расширила область применения цифровой монеты. Если несколько лет назад с ее помощью совершались денежные переводы или конфиденциальные платежи, то сейчас биткоином можно расплатиться вполне официально. Во всем мире его принимают к оплате сотни тысяч организаций: начиная от парикмахерских, и заканчивая крупнейшими национальными банками. И количество таких организаций будет только расти.

Прогнозируется, что при сохранении нынешних темпов развития, биткоин к 2025 году займет от 10% рынка онлайн-платежей по всех странах мира, 20% международного рынка денежных переводов и около 20% рынка микроплатежей. Суммарная доля BTC на мировом рынке может достигнуть показателя 600$ млрд. и даже превысить эту отметку.

Узнать больше информации о том, какие шаги предпринимаются для продвижения биткоина, можно по ссылке: https://24paybank.com/news/legitimacija-blokchejna-i-nachalo-vozrozhdenija-globalnoj-ekonomiki-chast-2.html.

Рост дефицита биткоина

Главное преимущество BTC перед другими реальными, цифровыми или криптографическими валютами – это ограниченная эмиссия, которая не позволяет создать большее количество монет, чем это предусмотрено в системе. Когда будет произведено 21 млн. денежных единиц, производство биткоина остановится, но его стоимость продолжит расти, поскольку монет не будет хватать на всех. Кроме того, не все выпущенные монеты можно использовать, поскольку некоторые пользователи забыли пароли от своих кошельков, что тоже повлияет на стоимость оставшихся.

Проще говоря, биткоин, купленный сейчас, будет стоить в десятки раз больше, чем на момент его покупки, и стоимость эта будет фиксированной, поскольку больше никто не сможет произвести новых «битков», тем самым удовлетворив спрос и снизив стоимость монет. Поэтому желающие заработать на спекуляциях курса BTC должны покупать монеты уже сейчас, пока их стоимость в очередной раз не возросла.