Будущее Москвы

Каждого из нас интересует, каким будет наша столица к середине текущего века, однако предположения ведущих экспертов и футурологов Лаборатории Касперского могут полностью перевернуть наши представления. Земля 2050 - так называется проект, в рамках которого они сумели спрогнозировать ожидаемые технологические или же социокультурные перемены, которые должны произойти в столице в ближайший тридцатилетний период. На официальном веб-ресурсе Лаборатории появились свежие панорамы будущей Москвы, которые приурочены к 870-летию города.

Если верить прогнозам команды футурологов через тридцать лет следует ожидать глобального потепления, что вызовет в столице формирование нового климатического фона. Среднетемпературный показатель лета ощутимо вырастет только на градус. Что же касается количества жарких дней, они утроятся. Кроме этого столбик термометра будет стабильно отображать более чем тридцатиградусный показатель на протяжении двадцати дней в течение года, тогда как сегодня их количество не превышает восьми дней. Это означает, что в значительной степени повысится энергопотребление на кондиционирование и вентиляцию.

В качестве альтернативы ученые предлагает использовать так называемые климатические купола. При этом следует создать целую сеть подобных куполов, которые покроют весь город. Регуляция температуры и показателей влажности в каждом и подобных куполов должна регулироваться отдельно. Поэтому в них сформируется собственный микроклимат. Это позволит москвичам насладиться прохладой даже в жаркие дни. Более того под такими куполами можно обустроить и лыжные трассы. А в холодную пору здесь можно создать открытые водоемы и даже искусственное солнце, под которым жители столицы будут загорать.

Еще один прогноз касается пробок. Уже через четверть века по предположениям футурологов они полностью исчезнут. Такая мысль основана на вероятности распространения беспилотных автомобилей. Они позволят освободиться от человеческого фактора в дорожном движении. А спустя десять лет столица полностью освободиться от наземных парковок. Высвобожденное пространство будет использовано с целью расширения проезжей части, зеленых зон, а также тротуаров. Однако с распространением автономного транспорта могут появиться и определенные риски, которые будут вызваны уязвимостями кибербезопасности.