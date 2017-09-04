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Спортивная экипировка и одежда от ведущего американского бренда RDX

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Бизнес — 4 Сентября 2017, 12:58

Современные люди все чаще отдают предпочтение активному образу жизни, который позволяет поддерживать отличную физическую форму и отменное состояние здоровья. Среди огромного разнообразия спортивных дисциплин особой популярностью пользуются боевые искусства. Практически все они предполагают использование экипировки. Именно в этой области деятельности работает американская компания RDX. В этом году ей исполнилось 18 лет. За время своего существования предприятие наладило производство лучших товаров, получивших признание не только среди любителей, но и среди профессионалов. Сегодня в ассортименте бренда представлены следующие изделия:

  • суппорты, наколенники, щитки и носки;
  • налокотники, бинты и перчатки для ММА, бокса и иных видов боевых искусств;
  • пояса, бандажи, ремни для турника;
  • шлемы и лапы;
  • боксерские груши;
  • спортивные аксессуары – девайсы для прокачки шеи, скакалки, крюки для турников;
  • костюмы типа «сауна»;
  • шорты, майки, толстовки и прочее.

Продукция производится на основании уникальных технологий, отличается высоким качеством, износоустойчивостью, практичностью и долговечностью. Весь ассортимент экипировки и одежды RDX имеет разумную стоимость, доступную для начинающих спортсменов. Многие изделия представлены в разных размерах и цветовых решениях, что позволяет пользователям подбирать оснащение исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений.

Стоит отметить, что компания RDX активно поддерживает перспективных спортсменов и выступает спонсором многих престижных состязаний. К числу наиболее известных почитателей бренда относятся Владимир Кличко, Флойд Мэйуузер, Рой Джонсон. Продукцию указанной торговой марки можно увидеть на таких спортивных событиях, как WBA, IBF, WBO.

Ежегодно на этих аренах появляются новые модели экипировки. К последним разработкам американской компании можно отнести перчатки, выполненные на основании технологии под названием «воздушная яма». Методика уникальна в своем роде. Она позволяет придать перчаткам максимальные комфорт, удобство, функциональность. Эти изделия способны выдержать самые жесткие поединки, сохранив практически первозданный внешний вид. Указанные модели уже стали излюбленными среди многих титулованных спортсменов. Убедиться в качестве продукции RDX сегодня может каждый, посетив специализированную торговую точку.



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