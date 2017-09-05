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Электронные деньги: сетевой шопинг и не только

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Бизнес — 5 Сентября 2017, 15:16

Огромное количество пользователей имеет серьезные накопления на своих виртуальных аккаунтах. Это позволяет совершать операции в режиме онлайн при покупке товаров. Сетевой шопинг удобен: не выходя из дома, пользователь может листать каталоги интернет-магазинов и расплачиваться электронными деньгами. Кроме того, ведение бизнеса при помощи обмена виртуальными валютами также стало реальностью нашего времени. Более подробная информация предлагается по ссылке: https://baksman.org/news/osnovnye-operacii-s-kriptovaljutoj-bitcoin-cash.html.

Самые популярные сервисы электронных платежей

Практика показывает, что большинство пользователей отдает предпочтение WebMoney и Yandex.Money. Эти сервисы выстроены таким образом, что обеспечивают пользователей максимальным комфортом при расчетах. Операции совершаются быстро и, что немаловажно, безопасно.

Например, операции в сервисе WebMoney защищены многоступенчатой системой подтверждения транзакций. Кроме того, Yandex.Money и WebMoney очень удобны для обмена электронными валютами непосредственно онлайн. Процедура обмена занимает считаные минуты, из которых какое-то время тратится на подтверждение. Однако это опять-таки делается для того, чтобы обезопасить деньги пользователя.

Системы электронных денег все теснее охватывают повседневную жизнь людей. Например, для ведения манипуляций с деньгами в интернете необходимо постоянно пополнять электронные счета. Сейчас это сделать очень легко. Терминалы-банкоматы дают возможность пополнять счета как в Webmoney, так и на Yandex.Money. Конечно, все транзакции обкладываются определенным процентом. Однако расчет пластиковыми картами обходится все же дороже.

Что составляет преимущество электронных денег

Для того чтобы на практике испробовать обширный функционал перечисленных сервисов, необходимо пройти несложную процедуру получения формального или персонального аттестатов. Данная процедура кому-то может показаться громоздкой или излишне бюрократичной. Однако это ошибочное мнение, поскольку безопасность клиентов является главной для любого виртуального денежного сервиса.

Преимущества виртуальных денег:

  • высокий уровень ликвидности;
  • минимальные комиссионные;
  • возможность расчетов из дома или офиса;
  • возможность проведения обменных операций с электронными валютами.

Современные будни рынка таковы, что прибыль в бизнесе нельзя получить, игнорируя электронные деньги. Поэтому обмен электронными валютами актуален и для маленьких фирм, и для больших корпораций.



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