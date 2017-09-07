07
сентября 2017
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Моноблоки Polair

Моноблоки Polair

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 7 Сентября 2017, 15:16

Сегодня качественное холодильное оборудование пользуется особым спросом. Такие установки требуются на разных производственных предприятиях или же в торговых объектах. Голдхолод является торгово-производственной компанией, которая занимается поставками холодильного оборудования коммерческого назначения. Мы предоставляем комплекс сервисов, обеспечивая холодоснабжение предприятий. У нас желающие смогут воспользоваться такими видами услуг, как поставки или же ремонт подобного оборудования. Кроме этого наша команда занимается послегарантийным, а также гарантийным обслуживанием. В Голдхолод заинтересованная клиентура сможет заказать широчайший спектр коммерческих холодильных установок, в том числе различные модификации холодильных агрегатов, ледогенераторов, витрин, ларей или же шкафов.

Открывая доменной адрес Моноблок Polair Standard MB211SF сумеет заказать онлайн любой москвич, вместе с услугой оперативной доставки и последующей установки. Чтобы получить подобное оборудование на более выгодной для себя основе, необходимо следить за нашими московскими новостями. Реализацией и поставками по столице холодильного оборудования Голдхолод занимается уже более семи лет. Благодаря статусу авторизованного дилера известнейших брендовых компаний-производителей холодильных агрегатов, мы предлагаем нашей клиентуре подобные установки по наиболее доступной стоимости.

Наши московские заказчики смогут приобрести в Голдхолод оборудование таких отечественных и европейских марок, как Гамма, Снеж, ПрофХолод, Рада, Полаир, Крипси, Левин, Атесой, Занотти, Рокко или же Интерколд. При этом наш офис находится всего в трехкилометровой доступности от МКАД, где потенциальные заказчики могут самолично встретиться с директоров, знакомясь при этом с ассортиментом холодильного оборудования. Также Голдхолод предлагает заинтересованной клиентуре обсуждение условий сотрудничества, а также оперативное оформление соответствующей документации.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +13 +15
вечером +11 +13 ночью +11 +13
Котировки
USD ЦБ РФ 57,3387 -0.5116
EUR ЦБ РФ 68,4165 -0.3617

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.