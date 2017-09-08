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КТС — кнопка тревожной сигнализации: как обезопасить свой бизнес?

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Бизнес — 8 Сентября 2017, 21:59

Безопасность — основа эффективной работы любого бизнеса. Любая предпринимательская деятельность подвержена определенным рискам: кражи, повреждение оборудования, несанкционированное проникновение. Установка тревожной кнопки поможет минимизировать эти риски

Кнопка тревожной сигнализации или КТС представляет собой одну из наиболее популярных разновидностей систем охраны, которая предназначена для обеспечения непрерывной связи конкретного объекта с охранной фирмой. Благодаря наличию данного устройства можно предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации, а также вызвать охранную группу для ликвидации опасности. КТС может устанавливаться в зданиях любого целевого назначения.

Тревожная кнопка и целевое предназначение

Тревожные кнопки бывают стационарными и портативными. Первая разновидность предназначена для установки внутри зданий. Благодаря наличию кнопки оператор может оперативно связаться с диспетчером по закрытым каналам связи. Данные устройства нередко подключаются к общей системе защиты здания и функционируют как от центральной, так и автономной сети. Портативная КТС изготавливается в виде переносного брелка. Данный вид системы не прикреплен к объекту или выделенной территории, что повышает надежность защиты и способствует более незаметному использованию.

Преимущества наличия КТС:

  1. Увеличение надежности систем безопасности.
  2. Оперативность прибытия охраны.
  3. Незаметность целевого использования.
  4. Высокая эффективность.
  5. Простота и практичность.

Кнопка используется только для вызова сотрудников охранной фирмы, которая предоставляет услуги по обеспечению безопасности конкретного объекта. Ключевым преимуществом КТС является возможность ее незаметного использования. Благодаря данной особенности вероятность разрешения конфликтной или опасной ситуации увеличивается в несколько раз.

Особенности работы и область применения КТС

КТС имеет простой принцип работы, который основан на ручном или автоматическом оповещении и оперативном прибытии сотрудников охранной фирмы. Чтобы предотвратить опасность и вызвать соответствующие службы, достаточно нажать на кнопку. Нажатие может осуществляться при помощи диспетчера, оператора, администратора или любого другого сотрудника бизнеса. Также активация КТС возможна в автоматическом режиме. При этом работа кнопки скрыта от посторонних глаз.

Область целевого применения КТС:

  1. Административные здания.
  2. Ночные клубы и развлекательные заведения.
  3. Офисные здания.
  4. Банковские учреждения.
  5. Образовательные организации, школы или ВУЗы.
  6. Жилые и промышленные здания.
  7. Хозяйственные объекты.

В отличие от ряда других защитных систем, КТС является наиболее оптимальной в плане финансовых затрат на установку, а также оперативности целевого использования. При необходимости КТС можно устанавливать в комплексе с другими защитными системами и охранными сигнализациями.

Более подробно узнать об установке кнопки тревожной сигнализации и ее функциональных особенностях вы можете здесь.



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