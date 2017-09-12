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Квартиры-студии

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Бизнес — 12 Сентября 2017, 13:32

Сегодня замечается невиданный рост спроса на так называемые квартиры-студии. Подобные площади напоминают апартаменты дизайнера или же художника, проживающего на Манхэттене. Квартиры-студии обставлены дорогой мебелью, а кругом царит творческий беспорядок. А мы предлагаем перепланировку обычной столичной квартиры в подобную студию, используя для этого бюджетные средства обустройства. Если вы окажетесь смельчаком и не побоитесь поэкспериментировать, то наш веб-портал вам в данном деле поможет. Необходимо знать, что студия является квартирой, где нет никаких перегородок между такими жилыми зонами, как столовые, гостиные, спальни или же кухни. 

Открывая доменной адреспримеры обустройства квартир студий станут доступны каждому такому смельчаку. Подобные студии могут быть довольно-таки маленькими, не превышающими тридцати кв.м. или же достаточно простыми - от ста квадратов и имеющие дизайнерскую отделку. Наиболее важным преимуществом студии является возможность организации жилища в соответствии с собственными потребностями. При этом никаких ограничении в дизайнерском оформлении подобных площадей - просто не существует. 

Подобный выбор не является традиционным для нашей страны. Именно по этой причине, наш веб-ресурс содержит информацию о правилах оформления или же особенностях таких студий. Для раздела жил. пространства в квартирах-студиях не используются стены или же перегородки. Единственная выделенная комната в подобном жилище - это санузел. Что же касается кухни, гостиной или же спальни, домовладелец выбирает их месторасположение в соответствии с собственными предпочтениями. Хотя подобный выбор может превратиться в достаточно серьезную проблему, связанную с зонированием. Многим новоселам непонятно, каким именно образом возможно в подобном пространстве уместить необходимые функции. Чтобы избежать подобную дилемму, лучше воспользоваться нашим веб-порталом, который поможет владельцам подобного жилья определиться с дизайном и принять правильные решения.

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