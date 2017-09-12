Сегодня замечается невиданный рост спроса на так называемые квартиры-студии. Подобные площади напоминают апартаменты дизайнера или же художника, проживающего на Манхэттене. Квартиры-студии обставлены дорогой мебелью, а кругом царит творческий беспорядок. А мы предлагаем перепланировку обычной столичной квартиры в подобную студию, используя для этого бюджетные средства обустройства. Если вы окажетесь смельчаком и не побоитесь поэкспериментировать, то наш веб-портал вам в данном деле поможет. Необходимо знать, что студия является квартирой, где нет никаких перегородок между такими жилыми зонами, как столовые, гостиные, спальни или же кухни.

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станут доступны каждому такому смельчаку. Подобные студии могут быть довольно-таки маленькими, не превышающими тридцати кв.м. или же достаточно простыми - от ста квадратов и имеющие дизайнерскую отделку. Наиболее важным преимуществом студии является возможность организации жилища в соответствии с собственными потребностями. При этом никаких ограничении в дизайнерском оформлении подобных площадей - просто не существует.

Подобный выбор не является традиционным для нашей страны. Именно по этой причине, наш веб-ресурс содержит информацию о правилах оформления или же особенностях таких студий. Для раздела жил. пространства в квартирах-студиях не используются стены или же перегородки. Единственная выделенная комната в подобном жилище - это санузел. Что же касается кухни, гостиной или же спальни, домовладелец выбирает их месторасположение в соответствии с собственными предпочтениями. Хотя подобный выбор может превратиться в достаточно серьезную проблему, связанную с зонированием. Многим новоселам непонятно, каким именно образом возможно в подобном пространстве уместить необходимые функции. Чтобы избежать подобную дилемму, лучше воспользоваться нашим веб-порталом, который поможет владельцам подобного жилья определиться с дизайном и принять правильные решения.