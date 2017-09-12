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Дресс-код на свадьбу сестры
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Бизнес — 12 Сентября 2017, 13:33
В процессе подготовки к свадьбе мысли о том, что надеть на свадьбу одолевают не только главную виновницу торжества – невесту, но и ее близких родственников, как минимум сестер. Ведь они также находятся в центре внимания на протяжении всего праздника, и, конечно же, делают все, для того, чтобы выглядеть сногсшибательно.
Что надеть на свадьбу сестры?
Очень часто владельцы свадебных салонов закупают и вечерние платья оптом помимо свадебных, потому что ими также часто интересуются не только невесты для второго дня свадьбы, но и их сестры, подруги, мамы. Что же надевать близким родственникам невесты, чтобы выглядеть на все 100%? Во-первых, следует поинтересоваться стилем свадьбы, если молодые люди не оглашали его, чтобы уже, исходя из тематики мероприятия, создавать свой праздничный образ. Во-вторых, изучить актуальные модные тенденции, в-третьих, учитывать время года, чтобы было и удобно, и красиво, и модно. А также:
Что касается требований к самому платью, то лучше оказаться от глубоких вырезов, чтобы не выглядеть вульгарно. Девушкам с хрупкой конструкцией можно подобрать что-то выше колен. Это может быть как платье-бюстье, так и футляр. Те, кто считают, что их фигура далека от идеала, могут подобрать роскошное платье в пол. Интересные и удобные платья-трансформеры, которые все чаще присутствуют в коллекциях современных дизайнеров. Данное изобретение мэтров вечерней и свадебной моды позволяет барышням на официальной части праздника быть роскошной важной дамой в пышном туалете, а на вечеринке уже плясать в коротеньком удобном платьице, выгодно презентующем стройные ножки.
Учитывая вышеперечисленные рекомендации, а также полагаясь на свой вкус, интуицию и желания, можно выбрать идеальный наряд для свадьбы близкой родственницы или подруги.
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