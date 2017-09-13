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Прием онлайн-заявок на консультацию юриста по недвижимости в Москве
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Бизнес — 13 Сентября 2017, 18:59
Консалтинговая компания БизКонГрупп осуществляет прием онлайн заявок для консультаций юриста по вопросам недвижимости. В любое удобное время вы можете оставить обращение на сайте bizkon.ru, чтобы юрист уточнил правильный порядок действий по вашему вопросу.
Перечень услуг юриста по недвижимостив Москве, в условиях большой конкуренции, в целом примерно одинаковый. Для физических лиц непростая задача найти опытного практикующего юриста по сопровождению сделок с недвижимостью. Ситуацию с поиском надежного юриста усложняют ежегодные изменения законодательных актов, рынка недвижимости и экономической ситуации в стране в целом.
Как найти юриста по недвижимости, который даст гарантии на сделку без риска и ошибок? Успешная работа юриста в большей степени определяется его специализацией. По каждому вопросу существует сфера, в которой работают узкоспециализированные юристы по недвижимости: земельное право, ипотека, долевое участие в строительстве, приватизация. Строгая специализация дает гарантию, что юрист имеет успешный опыт и многолетнюю практику решения аналогичных задач.
Благодаря такому подходу, уже на этапе консультации с нашим юристом, вы сможете правильно сформулировать требования, узнать каковы шансы на успех, какие есть альтернативные варианты решения, каковы их плюсы и минусы, как следует действовать и от чего следует воздержаться.
Вам не обязательно приезжать к нам в офис. Юрист приедет в удобное для вас время, чтобы обсудить ситуацию и дать необходимые рекомендации. Все контактные данные указаны на официальном сайте консалтинговойкомпании БизКонГрупп в Москве.
Справка о БизКонГрупп:
ООО «БизКонГрупп» - консалтинговая компания, оказывает юридические, бухгалтерские, аудиторские и оценочные услуги в Москве. БизКонГрупп работает на рынке с 2004 года, обслуживая более 375 компаний и более 9 000 физических лиц в России и странах СНГ.
Контакты
Руководитель
Чумакова Ольга
Тел. +7 495 740-69-76
e-mail: info@bizkon.ru
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