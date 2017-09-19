19
сентября 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Компания Intouch

Компания Intouch

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Сентября 2017, 10:05

Уже около десятилетия мы занимаемся предоставлением услуги по страхованию на отечественном рынке. Intouch сегодня является лидером прямого страхования по всей стране. А достигнуты подобные результаты благодаря использованию методики прямого страхования. Такая модель предусматривает страхование без участия разного рода посредников. К примеру, открывая доменной адрес каско желающие смогут оформить напрямую в Интач по интернету, не прибегая к услугам разных посреднических компаний или же частных лиц. Вся необходимая документация при этом также оформляется онлайн. 

Стремительное развитие бизнеса и выход на партнерский канал позволило Интач предоставить клиентуре возможность оформления страховых полисов в банковских филиалах или же дилерских центрах столицы и столичной области, Питера вместе с Ленинградской областью, а также Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Сегодня Intouch предоставляет желающим услуги автострахования, а также страхования выезжающих заграницу, гражданской ответственности, имущества, болезней или же от несчастных случаев. Любой из видов страхования желающие смогут выбрать с помощью нашего веб-ресурса. 

Если вы заинтересованы оформлением КАСКО, сможете воспользоваться нашей 19-процентной скидкой на данный вид полиса. А если в полис будет включена франшиза, то заказчику удастся сэкономит более семидесяти процентов. За аккуратное управление авто мы возвращаем до двадцати процентов от общей стоимости КАСКО. При использовании карты Много.ру во время покупки полиса, вы можете рассчитывать на приятные бонусы. Также Интач Страхование постоянно объявляет разнообразные акции, о которых желающие смогут узнать посредством веб-ресурса компании или же у операторов. 

Среди преимуществ оформления полиса в Intouch, можно выделить отправку в сервис-центр, как только поступит первый звонок. К тому же покупатели полиса смогут воспользоваться нашей рассрочкой на второй, четвертый и двенадцатый платежи. Наша поддержка является круглосуточной и доступна владельцам полиса постоянно. После оформления, мы доставляем полис абсолютно бесплатно в течение суток. Чтобы рассчитать стоимость полиса на нашем веб-ресурсе представлен алгоритм онлайн-калькулятора, пользоваться которым желающие также смогут бесплатно. Чтобы сделать процесс оплаты более комфортным для клиентуру, на нашем веб-ресурсе возможна привязка ваших карт, позволяющая автоматически списывать средства с наступлением срока выплаты. Поэтому наше страхование является наиболее доступным и удобным.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +14 +16
вечером +10 +12 ночью +8 +10
Котировки
USD ЦБ РФ 57,6242 0.0906
EUR ЦБ РФ 68,7514 0.1713

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.