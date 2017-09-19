Компания Intouch

Уже около десятилетия мы занимаемся предоставлением услуги по страхованию на отечественном рынке. Intouch сегодня является лидером прямого страхования по всей стране. А достигнуты подобные результаты благодаря использованию методики прямого страхования. Такая модель предусматривает страхование без участия разного рода посредников. К примеру, открывая доменной адрес

желающие смогут оформить напрямую в Интач по интернету, не прибегая к услугам разных посреднических компаний или же частных лиц. Вся необходимая документация при этом также оформляется онлайн.

Стремительное развитие бизнеса и выход на партнерский канал позволило Интач предоставить клиентуре возможность оформления страховых полисов в банковских филиалах или же дилерских центрах столицы и столичной области, Питера вместе с Ленинградской областью, а также Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Сегодня Intouch предоставляет желающим услуги автострахования, а также страхования выезжающих заграницу, гражданской ответственности, имущества, болезней или же от несчастных случаев. Любой из видов страхования желающие смогут выбрать с помощью нашего веб-ресурса.

Если вы заинтересованы оформлением КАСКО, сможете воспользоваться нашей 19-процентной скидкой на данный вид полиса. А если в полис будет включена франшиза, то заказчику удастся сэкономит более семидесяти процентов. За аккуратное управление авто мы возвращаем до двадцати процентов от общей стоимости КАСКО. При использовании карты Много.ру во время покупки полиса, вы можете рассчитывать на приятные бонусы. Также Интач Страхование постоянно объявляет разнообразные акции, о которых желающие смогут узнать посредством веб-ресурса компании или же у операторов.

Среди преимуществ оформления полиса в Intouch, можно выделить отправку в сервис-центр, как только поступит первый звонок. К тому же покупатели полиса смогут воспользоваться нашей рассрочкой на второй, четвертый и двенадцатый платежи. Наша поддержка является круглосуточной и доступна владельцам полиса постоянно. После оформления, мы доставляем полис абсолютно бесплатно в течение суток. Чтобы рассчитать стоимость полиса на нашем веб-ресурсе представлен алгоритм онлайн-калькулятора, пользоваться которым желающие также смогут бесплатно. Чтобы сделать процесс оплаты более комфортным для клиентуру, на нашем веб-ресурсе возможна привязка ваших карт, позволяющая автоматически списывать средства с наступлением срока выплаты. Поэтому наше страхование является наиболее доступным и удобным.