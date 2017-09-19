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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРАФЕСТИВАЛЬ «ВДОХНОВЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ ТВОРЧЕСКИЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ РОССИИ

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Сентября 2017, 15:56



С 26 ноября по 30 ноября 2017 года в Москве при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдет Межрегиональный парафестиваль «Вдохновение» – уникальный проект российской культуры, главной целью которого является вовлечение в творческий процесс детей и молодых людей с ограниченными возможностями. Оператором Фестиваля является ООО «Консалтинговое агентство «Даллас&Партнеры». Фестиваль помогает увидеть в людях с особенностями развития – людей творческих, а не объект социальной помощи – инвалидов. Парафестиваль «Вдохновение» помогает раскрыть их творческий потенциал, помочь им преодолеть социальную изоляцию и создать атмосферу взаимного уважения. 
В первую очередь, «Вдохновение» – это площадка, на которой каждый инклюзивный коллектив сможет найти своего зрителя. Фестиваль не разделяет участников по характеру инвалидности, степени профессионализма, жанрам произведений.
Межрегиональный Фестиваль дарит возможность увидеть лучшие инклюзивные проекты театрального, музыкального, хореографического искусства и кино, созданные в России в 2017 году. География Фестиваля охватывает десятки городов и регионов Российской Федерации.
Проект «Вдохновение» организует и научно-практическую деятельность. В рамках Парафестиваля, 26 ноября в Москве состоится межрегиональная конференция «Особое искусство – успешные современные практики», посвященная вопросам менеджмента инклюзивных театральных проектов. На конференции своим опытом работы поделятся руководители коллективов, в состав которых входят люди с ограниченными возможностями.

В ходе фестивальной недели в Москве пройдут постановки самых разноплановых жанров: спектакли музыкального и драматического театров, выступление танцевальной студии, показ короткометражных фильмов и мультфильмов. 
Участники Фестиваля выступят на таких знаменитых площадках как «Московский драматический театр на Малой Бронной», «Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна» и других.
Организаторы Фестиваля «Вдохновение» приглашают творческие инклюзивные коллективы, в состав которых входят дети и молодые люди с ограниченными возможностями принять участие в отборочном конкурсе, предшествующем фестивальной неделе. Для этого нужно прислать заявку участника до 1 октября 2017 года на электронный адреc Фестиваля.
Номинанты будут приглашены в Москву для выступлений и участия в Церемонии награждения победителей. Возраст конкурсантов от 7 до 35 лет. Для участия в Фестивале может быть представлен любой успешный проект, созданный в 2017 году с использованием отечественного классического репертуарного материала. 
Положение о Фестивале и Заявку участника можно найти на официальном сайте Фестиваля.

ООО «Консалтинговое агентство «Даллас & Партнеры»
129085 г. Москва, 
Проспект Мира 101, офис 323 
Тел./факс: +8 (800) 500 94 43 
+7 (495) 608 42 08 
e-mail: vdohnovenie@dallas.msk.ru 
vdohnovenie.dallas.msk.ru 

Координатор проекта:

Организационное и информационное сопровождение 
Лайла Овсянникова
8-916 267 39 09 
ls@dallas.msk.ru


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