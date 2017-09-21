Цвет в интерьере вашего дома

Цветовая гамма играет важную роль в жизни любого человека — цвет постоянно присутствует в окружающем нас мире, он является своеобразным ориентиром. К тому же разные цвета по-разному влияют на психику и могут вызывать определённые ассоциации. Всё это индивидуально и зависит от эмоционального опыта конкретного человека.

Профессиональные дизайнеры и оформители давно поняли важное значение цвета. При одной гамме комфортно трудиться, другой — отдыхать, при третьей — принимать пищу. Кстати, в известной передаче «Квартирный вопрос» вначале согласовывают именно цветовую гамму и только затем переходят к деталям. Для каждого интерьера нужно подобрать свою палитру красок. Наиболее удачные варианты и общие правила оформления мы опишем ниже.

Кухня



Профессиональные дизайнеры интерьеров рекомендуют для кухни мягкие тона красного и жёлтого — именно они хорошо влияют на пищеварение и призывает к здоровому аппетиту. Стоит заметить, что цвет относится не только к стенам, полу и потолку, но и к аксессуарам — посуде, скатерти, салфеткам. Тем же, кто хочет избавиться от лишних килограмм можно посоветовать посуду тёмных оттенков синего и зелёного — пища в ней смотрится не очень привлекательно.

Ванная

Для небольшой ванны идеальным решением будут мягкие пастельные тона, которые визуально расширяют помещение. Если же использовать бирюзовые и голубые краски, они создадут эффект открытого воздушного пространства. Не забываем и о дополнительных элементах, желательно яркого оранжевого цвета, который придаст теплоты и настроения — коврик, полотенца и прочее.

Спальня



Спокойные цвета малой насыщенности — именно то, что поможет создать ощущение комфорта и спокойствия, которые так необходимы для спальни. Дизайнеры интерьеров рекомендуют использовать светло-зелёный, нежно-синий, мягко-голубой. Такие пастельные тона хорошо успокаивают нервную систему и способствуют полноценному отдыху.

Но совсем не обязательно всё помещение оформлять в таких тонах, небольшие яркие штришки не помешают. Например, повесьте жёлтые шторы в комнатах, где окна выходят на север\запад. Пикантную нотку добавят красные или розовые постельные принадлежности, торшер или декоративный коврик.

Детская

Здесь выбор во многом будет зависеть от возраста ребёнка. Для новорожденных стоит использовать мягкие пастельные тона, для ребят постарше — яркие, живые и интересные краски. Но, вне зависимости от возраста, рабочее место должно быть оформлено в спокойных тонах. Например, зелёный помогает лучше сосредоточиться, а жёлтый или оранжевый активизирует умственную деятельность.

Для подростков переходного возраста, которые переживают один из самых сложных периодов жизни, комнату рекомендуется выполнить в мягких успокаивающих тонах. Например — использовать сочетание персикового, светло-оранжевого и мягко-серого оттенков. Конечно, можно добавить и несколько ярких штрихов, которые отметят индивидуальность подростка.

Гостиная



В данном случае всё будет зависеть от целевого назначения этой комнаты. Если вы собираетесь использовать её исключительно для приёма гостей — стоит обратить внимание на красную, жёлтую и оранжевую краски. Такие яркие и тёплые оттенки создают комфортную и доверительную атмосферу, поспособствуют приятному общению. Чтобы гостиная не выглядела слишком кричаще, за основу лучше взять более спокойные тона.

Если же помещение используется не для приёма гостей, а для семейного отдыха — вместо ярких оттенков лучше использовать более холодные тона. Хорошо подойдёт зелёный цвет, который рассеивает эмоциональный негатив, успокаивает и настраивает на позитивный лад. Если же гостиная объединена с кухней, актуальным будет разграничить зону отдыха и зону приёма пищи при помощи соответствующих цветовых решений.

Рабочий кабинет

В первую очередь стоит выбирать краски, которые способствуют лучшей концентрации и активизируют мыслительную деятельность — это коричневый, зелёный, оранжевый. Если же в помещении недостаточно естественного солнечного света, рекомендуется использовать светлые воздушные тона — они не только визуально расширят пространство, но и создадут более приятную атмосферу для работы.

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Существует огромное количество вариантов по оформлению того или иного помещения, каждый хозяин волен самостоятельно выбрать дизайн комнат. Единственное, стоит использовать простое правило профессиональных декораторов интерьеров — если необходимо визуально увеличить пространство, ни в коем случае не допускайте соседства двух ярких красок, а используйте светлые пастельные тона.