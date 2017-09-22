пятница
|
Уникальная и стильная одежда и униформа от швейной фабрики ENCHY
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Сентября 2017, 15:40
Наша швейная фабрика модной корпоративной одежды ENCHY оказывает услуги по проектированию дизайна, пошиву и упаковке широкого ассортимента униформы. Мы работаем на рынке с 1991 года. За это время мы выстроили собственную концепцию бизнеса, расширили производственную базу и перешли на высокий уровень по производству одежды отличного качества.
Благодаря тому, что мы нашли свой собственный подход к производству безупречной по стилю и высочайшей по качеству форменной одежды, нам доверяют многие владельцы таких крупных компаний, как, например, Сбербанк, АгроМаркет, RusLine, ВАД, Балтика Мебель, Комфорт Камин, ЩЕКИНОАЗОТ и другие. Фирменный стиль играет большое значение в развитии бизнеса и привлечении новых клиентов. Понимая это, руководители предприятий считают необходимым вводить для сотрудников униформу с фирменными логотипами или выполненную в цветовых оттенках, представляющих бренд.
Наша компания ENCHY готова предложить любому клиенту полный цикл услуг, который охватывает маркетинговые исследования рынка и тренда, а также индивидуальную разработку одежды различного формата, от представительского класса до униформы. Ваши сотрудники будут всегда выглядеть эффектно и привлекательно. Для каждой категории сотрудников может быть разработана индивидуальная униформа.
Мы заручились мировым опытом, привнесли это в наше производство, внедрив собственные навыки и опыт. Наша одежда безупречно смотрится благодаря лекалам, которые специально разработаны с учетом особенностей строения фигуры наших соотечественников.
На нашем официальном сайте https://www.enchy.ru/9002.html?parent=642 есть разделы с выбором одежды для сетевого распространения, офиса, гостиничного и ресторанного бизнеса. Мы сможем подобрать, разработать и создать эксклюзивный стиль для сотрудников вашего офиса, обслуживающего персонала, коллег, подчиненных и др. Помимо категорий товаров есть раздел с вариантами тканей, где вы сможете подобрать свой стиль, текстуру, цвета.
Также на сайте представлен раздел с портфолио компании, фотоотзывы и такой полезный раздел как "Правила ухода за одеждой", где вы можете ознакомиться с советами и рекомендациями по уходу за фирменной одеждой.
Выбирая нас, вы выбираете модную, комфортную корпоративную одежду, благодаря которой ваш бизнес всегда будет в форме!
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры