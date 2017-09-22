Уникальная и стильная одежда и униформа от швейной фабрики ENCHY

Наша швейная фабрика модной корпоративной одежды ENCHY оказывает услуги по проектированию дизайна, пошиву и упаковке широкого ассортимента униформы. Мы работаем на рынке с 1991 года. За это время мы выстроили собственную концепцию бизнеса, расширили производственную базу и перешли на высокий уровень по производству одежды отличного качества.

Благодаря тому, что мы нашли свой собственный подход к производству безупречной по стилю и высочайшей по качеству форменной одежды, нам доверяют многие владельцы таких крупных компаний, как, например, Сбербанк, АгроМаркет, RusLine, ВАД, Балтика Мебель, Комфорт Камин, ЩЕКИНОАЗОТ и другие. Фирменный стиль играет большое значение в развитии бизнеса и привлечении новых клиентов. Понимая это, руководители предприятий считают необходимым вводить для сотрудников униформу с фирменными логотипами или выполненную в цветовых оттенках, представляющих бренд.

Наша компания ENCHY готова предложить любому клиенту полный цикл услуг, который охватывает маркетинговые исследования рынка и тренда, а также индивидуальную разработку одежды различного формата, от представительского класса до униформы. Ваши сотрудники будут всегда выглядеть эффектно и привлекательно. Для каждой категории сотрудников может быть разработана индивидуальная униформа.

Мы заручились мировым опытом, привнесли это в наше производство, внедрив собственные навыки и опыт. Наша одежда безупречно смотрится благодаря лекалам, которые специально разработаны с учетом особенностей строения фигуры наших соотечественников.

Нашим основным кредо считается пошив одежды корпоративного класса с учетом всех требований клиентов. Мы по праву считаем, что держать бизнес в форме помогает наша одежда.

На нашем официальном сайте https://www.enchy.ru/9002.html?parent=642 есть разделы с выбором одежды для сетевого распространения, офиса, гостиничного и ресторанного бизнеса. Мы сможем подобрать, разработать и создать эксклюзивный стиль для сотрудников вашего офиса, обслуживающего персонала, коллег, подчиненных и др. Помимо категорий товаров есть раздел с вариантами тканей, где вы сможете подобрать свой стиль, текстуру, цвета.

Также на сайте представлен раздел с портфолио компании, фотоотзывы и такой полезный раздел как "Правила ухода за одеждой", где вы можете ознакомиться с советами и рекомендациями по уходу за фирменной одеждой.

Выбирая нас, вы выбираете модную, комфортную корпоративную одежду, благодаря которой ваш бизнес всегда будет в форме!