Криптовалюты – изменение нашего представления об экономике

В реалиях 21ого века человеку очень сложно угнаться за прогрессом. Еще совсем недавно на уроках информатики в школе мы учили язык Basic, а сегодня он сродни древне месопотамской культуре всеми позабыт. Современные подростки не представляют себе, как выглядит пейджер и для чего он использовался. С открытием технологии блокчейн мы снова стоим на пороге грандиозных изменений.

Помимо всем известного биткойна уже существует целый ряд криптовалют. С одной стороны им присущи основные характеристики фиатных денег – соотношение между ними варьируется курсом валют, пишет Finance.ua, их можно обменять или продать. Но главное отличие, из-за которого эксперты предрекают скорую мировую экономическую революцию, заключается в некоторых алгоритмах создания криптовалюты.

Отличительные черты криптовалюты: - Технология блокчейн (от английского blockchain – дословно цепочка из блоков). Вся программа и валюты работают на серии блоков, которые обеспечивают безопасность и дублируются на миллионы серверов по всему миру, т.е. вся информация находится в открытом доступе, нет смысла ее взламывать. А даже если взломать, то это не принесет прибыли, т.к. ни одна единица не является уникальной; - Каждые 14-15 секунд создается новый блок, цифровой код которого затем пытаются «угадать» так называемые майнеры, копируя при этом к себе на фермы информацию и обеспечивая «новорождённому» первичную безопасность; - Все процессы и сделки, включая фиксирование курса валют, заключаются посредством смартконтрактов (от английского smart contract – умный договор) на технологии блокчейн. Смартконтракт не имеет обратной силы, не может быть нарушен ни одной из сторон, не будет исполнен, пока обе стороны не выполнят обязательства. То есть событие «Б» не наступит без события «А». Вы продаете землю и получаете деньги. У вас не получится забрать деньги и не отдать землю. Информация об операции дублируется на миллион серверов и не может быть стерта или опровергнута. Этот набор характеристик уникален, до текущего момента ни одна программа не могла обеспечить их надежное сочетание. Гарантирование безопасности сделок достигается работой разных видов посредников. Это риелторы, сайты по продаже и покупке вещей, платформы и сервисы по предоставлению услуг – все места, где встречаются заказчики и исполнители, а добросовестное выполнение договоренностей с обеих сторон контролируется третьей стороной. Совсем скоро в услугах всех этих организаций никто не будет нуждаться.

К чему приведет блокчейн Специалисты уже понимают, что новая технология грозит серьезными последствиями и существенными изменениями всей экономики. Эксперты прогнозируют, что уже через 5 лет не будет больше банков в привычном их виде. Останется только один ЦБ, возможно мировой. Некоторые банки уже начали перепрофилировать свою деятельность и переводить процессы на блокчейн. Однако доступность смартконтрактов не даст возможность взимать дополнительный процент за услуги благодаря трем факторам: - Общедоступность и открытость информации; - Децентрализация источников информации и бизнес процессов; - Отсутствие необходимости в посредниках. По сути революционным является именно третий фактор. На данный момент практически каждый наш шаг сопровождается третьими лицами, контролирующими процесс и обеспечивающими безопасность. Остается надеяться, что новые технологии повлекут за собой положительные изменения и улучшение качества жизни.