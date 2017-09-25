25
сентября 2017
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Криптовалюты – изменение нашего представления об экономике

Криптовалюты – изменение нашего представления об экономике

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Сентября 2017, 15:05

В реалиях 21ого века человеку очень сложно угнаться за прогрессом. Еще совсем недавно на уроках информатики в школе мы учили язык Basic, а сегодня он сродни древне месопотамской культуре всеми позабыт. Современные подростки не представляют себе, как выглядит пейджер и для чего он использовался. С открытием технологии блокчейн мы снова стоим на пороге грандиозных изменений.

Помимо всем известного биткойна уже существует целый ряд криптовалют. С одной стороны им присущи основные характеристики фиатных денег – соотношение между ними варьируется курсом валют, пишет Finance.ua, их можно обменять или продать. Но главное отличие, из-за которого эксперты предрекают скорую мировую экономическую революцию, заключается в некоторых алгоритмах создания криптовалюты.

Отличительные черты криптовалюты:

- Технология блокчейн (от английского blockchain – дословно цепочка из блоков). Вся программа и валюты работают на серии блоков, которые обеспечивают безопасность и дублируются на миллионы серверов по всему миру, т.е. вся информация находится в открытом доступе, нет смысла ее взламывать. А даже если взломать, то это не принесет прибыли, т.к. ни одна единица не является уникальной;

- Каждые 14-15 секунд создается новый блок, цифровой код которого затем пытаются «угадать» так называемые майнеры, копируя при этом к себе на фермы информацию и обеспечивая «новорождённому» первичную безопасность;

- Все процессы и сделки, включая фиксирование курса валют, заключаются посредством смартконтрактов (от английского smart contract – умный договор) на технологии блокчейн. Смартконтракт не имеет обратной силы, не может быть нарушен ни одной из сторон, не будет исполнен, пока обе стороны не выполнят обязательства. То есть событие «Б» не наступит без события «А». Вы продаете землю и получаете деньги. У вас не получится забрать деньги и не отдать землю. Информация об операции дублируется на миллион серверов и не может быть стерта или опровергнута.

Этот набор характеристик уникален, до текущего момента ни одна программа не могла обеспечить их надежное сочетание. Гарантирование безопасности сделок достигается работой разных видов посредников. Это риелторы, сайты по продаже и покупке вещей, платформы и сервисы по предоставлению услуг – все места, где встречаются заказчики и исполнители, а добросовестное выполнение договоренностей с обеих сторон контролируется третьей стороной. Совсем скоро в услугах всех этих организаций никто не будет нуждаться.

К чему приведет блокчейн

Специалисты уже понимают, что новая технология грозит серьезными последствиями и существенными изменениями всей экономики. Эксперты прогнозируют, что уже через 5 лет не будет больше банков в привычном их виде. Останется только один ЦБ, возможно мировой. Некоторые банки уже начали перепрофилировать свою деятельность и переводить процессы на блокчейн. Однако доступность смартконтрактов не даст возможность взимать дополнительный процент за услуги благодаря трем факторам:

- Общедоступность и открытость информации;

- Децентрализация источников информации и бизнес процессов;

- Отсутствие необходимости в посредниках.

По сути революционным является именно третий фактор. На данный момент практически каждый наш шаг сопровождается третьими лицами, контролирующими процесс и обеспечивающими безопасность. Остается надеяться, что новые технологии повлекут за собой положительные изменения и улучшение качества жизни.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода +12 +14
вечером +8 +10 ночью +8 +10
Котировки
USD ЦБ РФ 57,6527 -0.5715
EUR ЦБ РФ 69,0737 -0.1898

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.