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Регистрация виртуального канала в качестве Средства массовой информации

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Бизнес — 27 Сентября 2017, 12:16

Будет ли канал связи рассказывать последние новости Уфы, всей республики, страны или мира, если он хочет позиционировать как серьезный информационный источник, ему надо пройти регистрацию.

Регистрация онлайн сетевого издания происходит согласно законам и правилам РФ, на какой бы регион и аудиторию ни был рассчитан будущий представитель СМИ. Сама процедура строго добровольная.

Новшеством в регистрационном процессе стало обязательное упоминание имени домена. Если происходит смена имени, то в месячный срок учредитель обязан уведомить об этом соответствующие ответственные органы.

Что есть сетевое издание? Особенности регистрации

Сетевым изданием называют онлайн-ресурс, работающий в информационном поле Всемирной сети и зарегистрированный как средство массовой информации. Продукцией сетевого издания могут быть статьи, аудио-, видео- и радиоматериалы.

Перед началом регистрационного процесса учредителю предстоит собрать все необходимые документы и подать заявку в регистрационный орган. Заявка обязательно пройдет через экспертизу, по результатам которой и можно будет получить свидетельство о регистрации.

В роли учредителя может выступать как юридическое, так и физлицо, также группа физлиц, организация и госучреждение. Что касается редакции сетевого издания, то в нее могут входить объединение физических лиц, организация, предприятие.

Важно понимать вопрос со сбором документов для регистрации. Для физических и юридических лиц - это разные пакеты. Поэтому необходимо заранее все узнать и просчитать.

Процесс регистрации платный. Базовая цена составляет шесть тысяч рублей. Стоимость может быть увеличена в пять раз, если представитель СМИ собирается вести рекламную тематику. В десять раз возрастает цена, когда предлагается эротическая тематика. Наконец, в пять раз меньше придется заплатить тем, кто открывает в Сети ресурс по детской тематике, познавательной и культурной.

Основные документы для регистрации от физического и юридического лиц

От юридических лиц процесс регистрации требует предоставления выписки из ЕГРЮЛ. Может быть представлена копия. Однако документ не должен быть старше трех месяцев. Также необходимо предоставить копию устава, нотариально заверенную.

Что касается физлица, то здесь все проще. Для прохождения процедуры требуется лишь паспорт, а точнее - его копия, нотариально заверенная.

О дополнительных документах нужно узнавать у специалистов.



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