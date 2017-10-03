03
октября 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Как вести себя в Дубаи?

Как вести себя в Дубаи?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Октября 2017, 02:37

Поведение
Не ведите себя вызывающе, нагло, не обижайте никого. Если вы за рулем авто будьте вежливы по отношению к другим водителям, не ругайтесь и не показывайте неприличных жестов (может грозить депортацией), потому что, если местный житель заявит в полицию у вас будут неприятности.В 2009 году австралийский мужчина был арестован, потому что он сказал полицейскому в гражданской жизни «Какого черта?» Когда он схватил его за руку в аэропорту Дубаи. После месяца в заключении после уплаты штрафа, ему было разрешено покинуть страну.

Публичные проявления чувств
Обнимая и поцелуи не допускаются. Физическая демонстрация привязанности должны быть ограничены только в четырех стенах гостиничного номера. В 2010 году британские молодожены бил арестованы и приговорены к месяцу тюрьмы за поцелуи в общественных местах в Дубае.
Религиозные вопросы
Основная религия в Дубае, конечно, ислам. Туристы имеют свою религию, и это терпимо. Но не допускается все, что может быть расценено как оскорбление ислама и карается штрафом или тюремным заключением. Мусульмане молятся пять раз в день в определенное время и в тех местах, где они находятся в настоящее время (например по середине улицы). Они Не нужно смотреть на них, фотографировать, или мешать им. Во время Рамадана, когда мусульмане постятся от рассвета до заката, люди других религий могут есть, пить и курить только в защищенном от глаз прохожих ресторанах и гостиницах. 
Сексуальные отношения
В Дубае, вы не можете заниматься сексом с человеком, с которым вы состоите в браке. Гомосексуализм является неприемлемым - пенитенциарная система грозит смертной казню за разглашение гомосексуальных отношений. В 2008 году была арестована британская пара, которая имела секс на общественном пляже в Дубае под влиянием алкоголя.
Курение
Курение сигарет запрещено в большинстве общественных мест, в том числе в офисах и торговых центрах. Тем не менее, там обозначены места для курения, так что запрет не очень обременителен. Курение в неустановленных местах является правонарушением.

Источник http://dubaitours.ru


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +3 +5
утром +4 +6 днем +6 +8
Котировки
USD ЦБ РФ 57,8134 -0.2035
EUR ЦБ РФ 67,9076 -0.5407

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.