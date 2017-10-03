Как вести себя в Дубаи?

Поведение

Не ведите себя вызывающе, нагло, не обижайте никого. Если вы за рулем авто будьте вежливы по отношению к другим водителям, не ругайтесь и не показывайте неприличных жестов (может грозить депортацией), потому что, если местный житель заявит в полицию у вас будут неприятности.В 2009 году австралийский мужчина был арестован, потому что он сказал полицейскому в гражданской жизни «Какого черта?» Когда он схватил его за руку в аэропорту Дубаи. После месяца в заключении после уплаты штрафа, ему было разрешено покинуть страну.

Публичные проявления чувств

Обнимая и поцелуи не допускаются. Физическая демонстрация привязанности должны быть ограничены только в четырех стенах гостиничного номера. В 2010 году британские молодожены бил арестованы и приговорены к месяцу тюрьмы за поцелуи в общественных местах в Дубае.

Религиозные вопросы

Основная религия в Дубае, конечно, ислам. Туристы имеют свою религию, и это терпимо. Но не допускается все, что может быть расценено как оскорбление ислама и карается штрафом или тюремным заключением. Мусульмане молятся пять раз в день в определенное время и в тех местах, где они находятся в настоящее время (например по середине улицы). Они Не нужно смотреть на них, фотографировать, или мешать им. Во время Рамадана, когда мусульмане постятся от рассвета до заката, люди других религий могут есть, пить и курить только в защищенном от глаз прохожих ресторанах и гостиницах.

Сексуальные отношения

В Дубае, вы не можете заниматься сексом с человеком, с которым вы состоите в браке. Гомосексуализм является неприемлемым - пенитенциарная система грозит смертной казню за разглашение гомосексуальных отношений. В 2008 году была арестована британская пара, которая имела секс на общественном пляже в Дубае под влиянием алкоголя.

Курение

Курение сигарет запрещено в большинстве общественных мест, в том числе в офисах и торговых центрах. Тем не менее, там обозначены места для курения, так что запрет не очень обременителен. Курение в неустановленных местах является правонарушением.



