11
октября 2017
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  ЖК Прибрежный

ЖК Прибрежный

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Октября 2017, 11:35

В Среднеуральске выполняется реализация проекта по возведению ЖК Прибрежный, который относится к сегменту жилья класса эконом. Проектом жилкомплекса предусмотрено возведение нескольких очередей. Первыми тремя из них являются девятиэтажные корпуса, которые имеют яркие и привлекательные фасады. Они уже реализованы. Что же касается четвертого здания, он будет аналогичным первым трем, а также выполнит роль завершающей очереди всего комплекса. Использованная архитектурная концепция предусматривает создание современного стиля жил. комплекса, который идеально вписывается в пейзаж прибрежной зоны. 

Все  квартиры жк прибрежный представлены на реализацию с панорамным остеклением лоджий, увеличенной площадью окон, а также яркой качественной отделкой фасадов. Кроме этого застройщик предусмотрел использование инновационных строительных технологий. В качестве конструктива он выбрал монолитный бетон, позволяющий выполнять строительство максимально оперативно с учетом качества. Проект имеет свои этапы реализации, а также сроки сдачи объектов. На первых трех очередях были выстроены по корпусу, а возведение четвертого завершится уже к декабрю текущего года. 

Несмотря на это ЖК прибрежный продажа квартир  уже началась. Поэтому проследовав по данной ссылке любой желающий может легко подобрать подходящую квартиру и выбрать способ ее приобретения. А находится жилкомплекс в наиболее чистом с экологической точки зрения и тихом районе Среднеуральска. Он выстроен непосредственно на побережье живописного водоема с изумительной природой и видами. Рядом с ЖК Прибрежным находится уникальный сосновый парк, который можно назвать легкими города. Здесь всегда свежий и особо полезный для дыхательных путей воздух. Поэтому прогуливаться по парку жильцы комплекса смогут круглогодично. 

Нельзя не отметить и транспортную доступность Прибрежного. Так как здания комплекса находятся в непосредственном центре города, они доступны не только для среднеуральцев, но и для екатеринбуржцев или же жителей близлежащих городов. Из Екатеринбурга по скоростной загородной трассе до ЖК Прибрежного можно добраться за какие-то двадцать мин. Не менее важна и инфраструктура ЖК. Прибрежный является современным жилкомплексом, в котором инфраструктура развита отлично. Будущие жильцы комплекса смогут пользоваться всеми необходимыми для комфорта условиями, а также проведения досуга. 

С этой целью на территории ЖК выстроены детские игровые и спортплощадки вместе с беседками для семейного отдыха, а также велосипедные и прогулочные дорожки. Здесь же функционируют торгово-развлекательный центр, школа, аптеки и магазины. Жители корпусов могут также пользоваться оборудованной наземной парковкой. В корпусах ЖК квартиры имеют различную конфигурацию и площади. Каждая из них имеет чистовую отделку. Они доступны только посредством заключения сделок по ДДУ, что исключает любую попытку двойной продажи, а также является гарантом возврата покупателю уплаченных денег в случаях неисполнения застройщиком взятых обязательств. Кроме этого корпуса снабжены автономными газовыми котельными, а квартиры двухтарифными электросчетчиками, водомерами, индивидуальными теплосчетчиками квартир, а также слаботочными сетями и входами для них, такими как цифровое телевидение, телефон или же интернет.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +7 +9
вечером +6 +8 ночью +4 +6
Котировки
USD ЦБ РФ 58,0713 -0.2438
EUR ЦБ РФ 68,3557 -0.0304

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.