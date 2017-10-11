В Среднеуральске выполняется реализация проекта по возведению ЖК Прибрежный, который относится к сегменту жилья класса эконом. Проектом жилкомплекса предусмотрено возведение нескольких очередей. Первыми тремя из них являются девятиэтажные корпуса, которые имеют яркие и привлекательные фасады. Они уже реализованы. Что же касается четвертого здания, он будет аналогичным первым трем, а также выполнит роль завершающей очереди всего комплекса. Использованная архитектурная концепция предусматривает создание современного стиля жил. комплекса, который идеально вписывается в пейзаж прибрежной зоны.

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квартиры жк прибрежный представлены на реализацию с панорамным остеклением лоджий, увеличенной площадью окон, а также яркой качественной отделкой фасадов. Кроме этого застройщик предусмотрел использование инновационных строительных технологий. В качестве конструктива он выбрал монолитный бетон, позволяющий выполнять строительство максимально оперативно с учетом качества. Проект имеет свои этапы реализации, а также сроки сдачи объектов. На первых трех очередях были выстроены по корпусу, а возведение четвертого завершится уже к декабрю текущего года.

Несмотря на это ЖК

уже началась. Поэтому проследовав по данной ссылке любой желающий может легко подобрать подходящую квартиру и выбрать способ ее приобретения. А находится жилкомплекс в наиболее чистом с экологической точки зрения и тихом районе Среднеуральска. Он выстроен непосредственно на побережье живописного водоема с изумительной природой и видами. Рядом с ЖК Прибрежным находится уникальный сосновый парк, который можно назвать легкими города. Здесь всегда свежий и особо полезный для дыхательных путей воздух. Поэтому прогуливаться по парку жильцы комплекса смогут круглогодично.

Нельзя не отметить и транспортную доступность Прибрежного. Так как здания комплекса находятся в непосредственном центре города, они доступны не только для среднеуральцев, но и для екатеринбуржцев или же жителей близлежащих городов. Из Екатеринбурга по скоростной загородной трассе до ЖК Прибрежного можно добраться за какие-то двадцать мин. Не менее важна и инфраструктура ЖК. Прибрежный является современным жилкомплексом, в котором инфраструктура развита отлично. Будущие жильцы комплекса смогут пользоваться всеми необходимыми для комфорта условиями, а также проведения досуга.

С этой целью на территории ЖК выстроены детские игровые и спортплощадки вместе с беседками для семейного отдыха, а также велосипедные и прогулочные дорожки. Здесь же функционируют торгово-развлекательный центр, школа, аптеки и магазины. Жители корпусов могут также пользоваться оборудованной наземной парковкой. В корпусах ЖК квартиры имеют различную конфигурацию и площади. Каждая из них имеет чистовую отделку. Они доступны только посредством заключения сделок по ДДУ, что исключает любую попытку двойной продажи, а также является гарантом возврата покупателю уплаченных денег в случаях неисполнения застройщиком взятых обязательств. Кроме этого корпуса снабжены автономными газовыми котельными, а квартиры двухтарифными электросчетчиками, водомерами, индивидуальными теплосчетчиками квартир, а также слаботочными сетями и входами для них, такими как цифровое телевидение, телефон или же интернет.