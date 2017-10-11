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Бизнес — 11 Октября 2017, 11:41

В Ижевске отныне существует настоящая Французская Ривьера, которое является местом изобилия ярчайших моментов жизни. Такие моменты хочется переживать постоянно. Для этого достаточно определиться с решением и приобрести подходящую квартиру в этом фантастическом районе города. Все блага собраны здесь в одном районе - Ривьере Парк, будущие жители которого смогут одновременно насладиться парками и аллеями, свежим бризом, волнами и сияющим солнцем. Наиболее привлекательны двухкомнатные квартиры в новостройках , которые считаются сейчас отличным решением не только для одиночной, но и для семейной жизни вместе с ребенком. 

Любой двухкомнатный особняк Ривьеры Парк отличается комфортными условиями проживания, оригинальной планировкой и простором жилплощади. Кроме этого будущий владелец такой квартиры может полностью реализовать собственное дизайнерское творчество. Этому способствуют удобная планировка площади, а также простор. Французские кварталы Ижевска выстроены с использованием особых архитектурных решений, которые заимствованы от французского стиля. Поэтому Ривьера Парк так привлекателен для горожан, желающих обустроить собственный быт в соответствии с европейским уровнем. 

Если вам требуется 2 комнатная квартира , вы сможете подобрать ее посредством данного веб-ресурса прямо онлайн. Среди достоинств подобных квартир необходимо выделить продуманную планировку. Она подразумевает наличие раздельного санузла, потолков высотой два м. семьдесят см. просторных кухонь, а также прихожих. Не менее важна и ликвидность такого жилья. Дело в том, что среди жителей города спрос именно на двухкомнатные особняки растет постоянно. Поэтому будущий владелец подобной жилплощади сможет легко реализовать ее или же сдать недвижимость в аренду. Нельзя не отметить и возможность легко перепланировать такие квартиры с использованием различных вариантов дизайнерских решений. 

Благодаря использованию панорамного остекления вы сумеете создать уникальный панорамный обзор, который позволит вам любоваться парковой зоной, а также ижевским прудом. Ривьера Парк является комплексом из четырех жилых кварталов, которые относятся к классу комфорт-плюс. А расположился комплекс в живописной части Ижевска, непосредственно в его центре. Шаговая доступность к транспортной развилке, парковой зоне, развитой городской инфраструктуре, а также к парковой зоне, делает Ривьеру Парк желанным для каждого горожанина местом проживания. Планом застройки района предусмотрено возведение таких объектов социального назначения, как ТРЦ, банки, аптеки, кафе рестораны, магазины или же поликлиники. 

Новостройки в большей части представлены именно двухкомнатными квартирами, которые имеют различную площадь, а также варианты планировки. Приобретение жилой недвижимости здесь можно на любых этажах кроме первого. Они предназначены для коммерческих помещений. Застройщиком Ривьеры Парк является Регион-Инвест, который имеет многолетний стаж, а также безупречную репутацию. Каждый желающий сможет воспользоваться здесь выгодными условиями приобретения недвижимости не только по ипотечному кредитованию, но и в рассрочку. Никакие посредники в процессе оформления недвижимости не участвуют, что в значительной степени удешевляет недвижимость. Будущие домовладельцы будут иметь дело непосредственно с застройщиком.

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