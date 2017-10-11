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Бизнес — 11 Октября 2017, 11:47

Сегодня пластиковые кредитки используются повсеместно. Без них практически невозможно выполнение различных финансовых или же банковских операций. УралТрансБанк предлагает своей клиентуре выгодные пакеты по кредитованию, которые вы сможете получить вместе с соответствующими кредитками. Если вам нужна кредитная карта , по данной ссылке сможете получить всю необходимую информацию по ней. Чтобы стать обладателем пластиковой кредитки, достаточно подать заявку на данном веб-ресурсе, после чего начнется работа по ее изготовлению. 

Перед тем, как заказывать подобную карту, необходимо определиться с суммой кредитования. УралТрансБанк предлагает желающим сумму кредита от десяти до трехсот тыс. руб. Поэтому каждый желающий получить выбранную сумму должен определиться с видом кредитного продукта, предлагаемого данной банковской организации. Срок кредитования в УралТрансБанк варьируется от одного до трехлетнего периода. Процентные ставки по таким кредитным картам начинаются с двадцати одного процента. После погашения кредитной задолженности лимит будет восстановлен на протяжении полного срока кредитования. 

Чтобы получить банковские кредитные карты  в УралТрансБанк никакие поручительства или же залоги не требуются. Заявки желающих рассматриваются в течение суток после получения банков необходимого пакета документации. Заемщик должен непременно иметь российское гражданство, совершеннолетним. Крайним возрастом выдачи для женщин является 56 лет, а для мужчин - 62 год. Исключением в этом отношении является пакет Дружеский, который доступен для пенсионеров не старше шестидесяти шести лет. Также необходима постоянная регистрация в тех регионах страны, в которых находятся структурные филиалы банка. 

Еще одним немаловажным требованием является полугодичный стаж на рабочей позиции, которую занимает заемщик. От участника сделки требуется еще и предоставление хотя бы одного стационарного контактного телефона, вне зависимости от того, будет он рабочим личным, домашним, знакомых или же родственников. Потребуется также кредитная история заемщика. Кроме этого необходимо предъявление банку суммы чистого дохода с основного места работы после погашения обязательных платежей. При этом данный показатель не должен быть меньше десяти тыс. руб. А категория пенсионеры пользуются льготой, по которой подобная сумма составляет семь с половиной тыс. руб. 

Участник подобной сделки не имеет право быть предпринимателем, не имеющим статус юридического лица. Среди перечня обязательной документации для получения подобного кредита можно выделить справку о получаемых заемщиком доходах, а пенсионеры должны предоставить справку по назначенной им пенсии. Также необходимо предоставление паспорта, а для пенсионеров - пенсионного удостоверения. Кроме этого УралТрансБанк требует наличия военного билета, прописного удостоверения или же справки из военкомата. Полную стоимость и размер полагающегося заявителю кредита можно узнать у банковских сотрудников. При расчете полной суммы кредитования учитываются процентная ставка, срок кредитования, ее сумма, а также разовые или же ежемесячные платежи, оплачиваемые заемщиком.

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